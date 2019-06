Bericht zu Lübcke-Mordfall : Stephan E. noch bis vor kurzem in Kontakt mit Neonazis

Der im Mordfall Lübcke Tatverdächtige Stephan E. hat einem Bericht des ARD-Magazins „Monitor“ zufolge noch 2019 an einem konspirativen Treffen von Mitgliedern von Neonazi-Organisationen teilgenommen. Das geht demnach aus Fotos hervor, die das Fernsehmagazin gemeinsam mit einem Gutachter ausgewertet hat. Inwiefern Stephan E. zuletzt noch Kontakt zur rechtsextremen Szene hatte, war bisher unklar. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte am Dienstag erklärt, E. sei in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr so deutlich wie früher als Rechtsextremist in Erscheinung getreten und „eher in den Hintergrund der Beobachtung getreten“.

Nach „Monitor“-Erkenntnissen nahm E. am 23. März an einer konspirativen rechten Veranstaltung im sächsischen Mücka teil. Dort wurde er demnach zusammen mit Mitgliedern der neonazistischen Organisation „Combat 18“ und der neonazistischen Vereinigung „Brigade 8“ fotografiert. „Combat 18“ bedeutet übersetzt Kampfgruppe Adolf Hitler. „Combat 18“ gilt als der bewaffnete Arm des Neonazi-Netzwerks „Blood and Honour“, das wiederum die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) unterstützt haben soll.

Neben Stephan E. ist auf den Bildern des Treffens in Mücka unter anderem Stanley R. zu sehen, der als zentrale Figur des deutschen „Combat 18“ gilt. Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit in der Neonazi-Szene und zum Beispiel 2002 zusammen an einer NPD- Wahlkampfveranstaltung teilgenommen.

Der Münchner Sachverständige George A. Rauscher analysierte die Bilder im Auftrag von „Monitor“. Das Magazin zitiert ihn mit den Worten: „Die Identität der Person Stephan E. als sichtbare Person auf den Lichtbildern der Veranstaltung vom 23. März 2019 ist als praktisch erwiesen anzusehen.“ Den Anstoß zu der Fotorecherche gab das Rechercheportal „Exif“.