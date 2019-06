Die Akte Stephan E. : Sachbeschädigung, Körperverletzung, versuchter Totschlag

Das Geständnis des mutmaßlichen Mörders des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sei „nicht das Ende der Ermittlungen“. Das sagte der stellvertretende Generalbundesanwalt Thomas Beck am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Hessischen Landtags. Die Arbeit fange jetzt erst richtig an, äußerte Beck, etwa mittels Durchsuchungs- und Überwachungsmaßnahmen.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Der Beschuldigte Stephan E. habe am Dienstag sein „Schweigen gebrochen“ und angegeben, er habe die Tat „alleine ausgeführt“ und es habe ihm „niemand geholfen“, sagte Beck. Den getöteten Lübcke nannte er eine „Reizfigur“ der rechtsextremen Szene während der Zeit der Flüchtlingskrise, was den Fall politisch mache und damit die Zuständigkeit des GBA begründe.

Modernisierungsprozess bei Sicherheitsbehörden

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach vor der Sitzung des Innenausschusses von einem „großen Erfolg“ der hessischen Ermittlungsbehörden, sollten sich die Nachrichten bestätigen. Auf die Frage, ob er über das Geständnis nicht informiert war, ging er nicht ein. Im Ausschuss äußerte er, zu E. gebe es im Landesamt für Verfassungsschutz eine Akte, diese läge „physisch vor“, sie sei aufgrund des nach dem Ermittlungen zum NSU erfolgten Löschmoratoriums nicht gelöscht. Die Akte sei dem Generalbundesanwalt angeboten worden.

Dem polizeilichen Informationssystem zufolge gebe es Erkenntnisse über E. zu 37 Fällen zwischen 1992 und 2009: Darunter Fälle von Sachbeschädigung, Diebstahl, versuchten Totschlags, Beleidigung, Körperverletzung.

Mehr zum Thema 1/

Beuth äußerte, die Arbeit der Sonderkommission beim Landeskriminalamt zum Fall Lübcke, die mittlerweile auf 80 Personen vergrößert sei, habe für die Landesregierung „höchste Priorität“. Er kündigte eine Sondereinheit zum Thema „Hate Speech“ an. Beuth suchte in seinen Ausführungen dem Eindruck entgegen zu treten, die Behörden seien im Bereich Rechtsextremismus nicht gut aufgestellt. Die Sicherheitsbehörden hätten in den vergangenen Jahren einen „Modernisierungs- und Optimierungsprozess“ durchlaufen, dieser werde fortgesetzt, so Beuth.