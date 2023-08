Nancy Faeser muss etwas tun. Die Sozialdemokratin will Ministerpräsidentin in Hessen werden. Vor allem aber ist sie Bundesinnenministerin und deshalb in der Pflicht, an vorderster Front an der Lösung der Mi­grationskrise mitzuwirken. Die Durchsetzung der Ausreisepflicht ist ein wichtiger Baustein, der Hunderttausende betrifft. Hier gilt es, die Gründe zu beseitigen, die dem Vollzug demokratisch gesetzter Normen entgegenstehen.

Die Hindernisse liegen teilweise in fehlender Zusammenarbeit mit Herkunftsländern, teils an fehlenden Mitteln, teils an mangelndem politischen Willen. Dabei geht es im Grunde nicht um eine Verschärfung, sondern um eine Rückkehr zum rechtsstaatlichen Normalzustand.

Rückbesinnung dringend nötig

Härten im Einzelfall sind die Folgen jahrelanger falscher Politik, für die man besser nicht in den Kategorien von Haftung und Regress denkt wie im Fall des früheren Verkehrsministers. Das wäre uferlos. Die Politik der offenen Tür, verbunden mit langen Verfahren und einem fehlenden Willen zur Abschiebung, legen die inhumane Seite einer human gemeinten Politik offen.

Eine Änderung darf sich nicht darin erschöpfen, Ausreisepflichtige länger in Gewahrsam zu nehmen. Es wäre ein wichtiges Zeichen, das auch international wahrgenommen würde, wenn das gesamte Verfahren gestrafft und auch faktische Hindernisse beseitigt würden. Am wichtigsten sind jedoch die Kontrolle der Einreise und die Rückbesinnung auf den wahren Charakter des Asyl- und Flüchtlingsrechts.

Das Geschrei über den Vorstoß, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen, war so symbolisch wie das Recht, das ohnehin nur noch auf dem Papier existiert und zugleich faktisch ein Recht auf Einwanderung nach Europa und Deutschland geworden ist. Wer es bestehen lassen will, muss dann eben europäisch verhindern, dass es missbraucht wird. Gelingt das nicht, muss Deutschland selbst Zeichen setzen, die über leere Bekenntnisse hinausgehen. Im Sinne der Schutzsuchenden und zum Schutz des eigenen Landes.