Bundesinnenministerin : Faeser würde heute nicht mehr für linkes Magazin schreiben

Sie haben als Innenministerin heute eine „andere Rolle“, argumentiert Nancy Faeser. Daher würde ein Gastbeitrag für das „antifa“-Magazin für sie nicht mehr in Frage kommen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser nimmt Anfang Februar an einer Schweigeminute für getötete Polizeibeamte teil. Bild: Torsten Silz/dpa

In ihrem Amt als Bundesinnenministerin würde die SPD-Politikerin Nancy Faeser keinen Beitrag mehr für das Magazin „antifa“ schreiben – eine Publikation einer linken Vereinigung, für die sich der Verfassungsschutz interessiert. „Heute habe ich eine andere Rolle“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. Im vergangenen Jahr – vor ihrem Amtsantritt als Bundesministerin – habe sie das in Hessen als SPD-Fraktionsvorsitzende und Betroffene der „NSU 2.0“-Morddrohungen gemacht.

Politiker von Union und AfD hatten Faeser letzte Woche wegen des Beitrags heftig kritisiert. Faeser hatte in „antifa“ einen Gastbeitrag veröffentlicht, in dem sie über die damals zahlreich versandten, mit „NSU 2.0“ unterzeichneten rechtsextremistischen Drohbriefe schrieb, von denen auch sie selbst zwei erhalten hatte.

Bei „antifa“ handelt es sich um das Magazin der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“, die 2020 im bayerischen Verfassungsschutzbericht als die „bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus“ bezeichnet wurde.

Faeser sagte der Zeitung, sie könne verstehen, „wenn sich manche über den Ort der Veröffentlichung wundern“. Den Beitrag habe sie geschrieben, nachdem sie selbst zweimal Morddrohungen vom sogenannten „NSU 2.0“ bekommen habe. „Und den Inhalt hat auch niemand kritisiert.“