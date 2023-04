Israel unter Raketenbeschuss : Netanjahu: Feinde werden „Preis zahlen“

Nach dem Raketenbeschuss aus dem Libanon will Israels Ministerpräsident hart reagieren. Das Militär soll sich für „alle möglichen Reaktionen“ vorbereiten, sagte er am späten Donnerstag. Kurz darauf griff die Luftwaffe Ziele im Gazastreifen an.