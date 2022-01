„Werden Stärke brauchen“ : Faeser droht Telegram mit möglicher Abschaltung

Koblenzer Syrien-Prozess : Morgen endet erster Prozess um Folter in Syrien

Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz fällt am Donnerstag voraussichtlich das Urteil im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien. In dem Verfahren muss sich ein mutmaßlicher früherer Befehlshaber eines berüchtigten Gefängnisses in Damaskus verantworten.