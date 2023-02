Aktualisiert am

Milliarden-Forderungen : Faeser dämpft vor Flüchtlingsgipfel die Erwartungen an Bund

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor dem Flüchtlingsgipfel die Erwartungen der Länder und Kommunen an den Bund gedämpft. Bild: EPA

Innenministerin Faeser deutet an, dass Länder und Kommunen keine Zahlungen über die bestehenden Finanzhilfen des Bundes hinaus erwarten sollten. Die Gemeinden hingegen setzen große Hoffnungen in den am Donnerstag stattfindenden Gipfel.