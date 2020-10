Zunehmende Corona-Infektionen : Fällt Weihnachten dieses Jahr aus?

Eine Großmutter sitzt in ihrer Seniorenresidenz im Berchtesgadener Land. Es ist Heiligabend. Der Pfleger bringt eine Gänsekeule mit Rotkraut und Zimtpudding. Neben das Abendessen stellt er einen Tabletcomputer. Nach einigem Gefummel erscheinen die Gesichter der Enkelkinder auf dem Bildschirm und singen „Stille Nacht“.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



So könnte es kommen, wenn die Infektionszahlen steigen und die Politiker streng sind.

Ein Großvater sitzt an Heiligabend bei seiner Familie in Berlin-Wannsee. Alle freuen sich über das Zusammensein trotz Corona. Im ICE aus Wolfsburg hat der Großvater seine Maske getragen, sein Sohn hat ihn vom Hauptbahnhof abgeholt. Die Enkel waren vor zwei Tagen auf einer verbotenen Party in Neukölln, sie singen ein Lied. Nach einer Woche spürt der Großvater ein Kratzen im Hals. Der Corona-Schnelltest ist positiv, der Hausarzt schickt ihn ins Krankenhaus, weil er schon lange Asthma hat. Dort liegt der Mann, atmet Sauerstoff und stirbt drei Wochen später.

So könnte es kommen, wenn die Infektionszahlen explodieren und die Politiker weihnachtliche Milde walten lassen.

Wahl zwischen Einsamkeit und Krankheit

Deutschland steuert an Heiligabend auf ein böses Dilemma zu. Eskaliert die Pandemie weiter, bleibt nur die Wahl zwischen Einsamkeit und Krankheit. Die Politik will einen zweiten Lockdown in großen Teilen des Landes unbedingt vermeiden. Geschäfte, Schulen, Kindergärten und Friseure sollen verschont bleiben. Sie sind keine Infektionstreiber, zumindest bisher. Das Problem sind die Privatkontakte, die Partys.

Aber Weihnachten ist nicht irgendeine Party. Hier treffen Enkel ihre Großeltern. Ausgerechnet an Heiligabend könnte das Virus von den Jungen auf die Alten überspringen. Tausende Tote könnten die Folge sein. Die Politik steht vor der Wahl, das Fest einzuschränken oder ein tödliches Risiko einzugehen.

Es gibt gute Gründe, die Einsamkeit der Krankheit vorzuziehen. Niemand will, dass Menschen sterben müssen für einen Abend mit Kerzenlicht und Braten. „Solange man keinen Impfstoff hat, bekämpft man dieses Virus, indem man ihm sein einziges Futter wegnimmt, nämlich menschliche Kontakte“, sagt der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann.

Er weiß, wie wichtig vielen Menschen Weihnachten ist, aber er will die Maßnahmen nicht davon abhängig machen, welcher Feiertag im Kalender steht. „Das Virus richtet sich nicht nach dem Kirchenjahr“, sagt er. So wird auch in Niedersachsen geredet. „Ich werde immer skeptischer, was an Weihnachten gehen wird und was nicht. Wir sind in Sorge“, sagt der Leiter des dortigen Krisenstabes, Heiger Scholz. „Weihnachten könnte ein Superspreading-Event werden, wenn es nicht gelingt, die Pandemie vorher zu bremsen.“

Klingeln und fragen

Bleibt es bei dem Tempo, kommen Verbote und mit ihnen eine hässliche Debatte über Ordnungsverstöße. „Man kann Weihnachtsfeiern natürlich offiziell einschränken. Aber wie wollen Sie das kontrollieren? An der Tür klingeln und fragen, wie viele Leute da sind? Man kann nur appellieren“, sagt die Vizevorsitzende der SPD-Fraktion Bärbel Bas. Nicht alle sehen das so liberal. Der Chef der saarländischen Staatskanzlei, Henrik Eitel, sagt: „Natürlich ist es schwierig, im Privaten zu überprüfen, ob die Bürger sich an die Regeln halten. Wir wollen auch nicht, dass das Ordnungsamt flächendeckend die Bürger zu Hause besucht. Aber die Ordnungskräfte sollen genauer hinsehen.“