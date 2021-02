Bildung in der Pandemie : Die Kosten für die Kinder sind zu hoch

Schüler einer vierten Klasse an der Comenius-Schule in Oranienburg Bild: dpa

Der Lockdown in Deutschland soll diese Woche in die Verlängerung gehen. Über kaum ein Thema wird dabei so heftig gestritten wie über die Rolle von Kitas und Schulen. Kein Wunder – für die Jüngsten steht viel auf dem Spiel. Die ursprünglich als verlängerte Weihnachtsferien gedachten Einschränkungen im Bildungs- und Betreuungsbetrieb gehen bald in die zehnte Woche. Da lohnt sich ein Blick auf andere OECD-Länder.

Großbritannien, Dänemark, Niederlande, Irland, Portugal und Polen etwa haben unter dem Eindruck besonders dynamischer Infektionswellen im Winter Schulen und Kitas abermals weitgehend für den Regelbetrieb geschlossen. In all diesen Fällen entwickelten sich die gemeldeten Neuansteckungsraten zum Zeitpunkt der Schließung allerdings dynamischer und befanden sich auf einem deutlich höheren Niveau als in Deutschland. Dänemark und Polen haben zuletzt Grundschulen und Kitas wieder geöffnet. Insbesondere für die Kleinsten gilt, dass die Kosten eines eingeschränkten Bildungsbetriebs den möglichen Nutzen deutlich übersteigen, darüber sind sich Bildungsexperten, Fachmediziner und auch die Öffentlichkeit in beiden Ländern weitgehend einig.