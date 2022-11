F.A.Z. exklusiv : SPD will Fachkräftemangel mit Rentnern lindern

Ein berufstätiger Senior an der Werkbank in der Metallindustrie (Archivbild) Bild: Picture Alliance

Die Deutschen werden immer älter, zugleich sind viele Ältere länger als früher gesund und leistungsstark. Gleichzeitig fehlen Arbeits- und Fachkräfte. Der Druck, geeignete Arbeitnehmer zu finden, ist in vielen Branchen hoch. Eine Möglichkeit, das Problem zu lindern, würde darin bestehen, dass Ältere nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters weiter arbeiten. Schließlich werden bis zum Jahre 2030 rund fünf Millionen Erwerbstätige dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen, da die Generation der Babyboomer nach und nach in Rente geht.

Bisher war die Diskussion über das Arbeiten nach dem Renteneintrittsalter durch die Sicht bestimmt, dass Altersarmut Menschen dazu zwinge, neben dem Bezug der Rente einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Mehrzahl der Bürger schien hingegen eher früher als später mit dem Arbeiten aufhören zu wollen, wofür die Frühverrentungswellen sprachen.

Ein Papier des Wirtschaftsforums der SPD, das der F.A.Z. exklusiv vorliegt, zeichnet nun ein anderes Bild. Laut einer Umfrage, die das Wirtschaftsforum in Auftrag gegeben hat, wollen 40 Prozent der Arbeitnehmer, die älter als 50 Jahre sind, im Rentenalter bis zu 20 Stunden in der Woche arbeiten – oder sogar noch mehr. Rund zwölf Prozent geben an, dass sie gern weiter Vollzeit arbeiten würden; knapp acht Prozent wollen bis zu 30 Stunden in der Woche weiter arbeiten; und 20 Prozent wollen das bis zu 20 Stunden tun. Weitere 20 Prozent können sich eine geringere Tätigkeit vorstellen.

Ein Drittel will im Ruhestand nicht arbeiten

Nur ein gutes Drittel kann es sich hingegen gar nicht vorstellen, im Rentenalter noch weiter zu arbeiten. Auch die Unternehmen wären offenbar in größerem Umfang als bisher angenommen bereit, ältere Menschen weiter zu beschäftigen. Zwei Drittel der Personalverantwortlichen würden laut der Umfrage Arbeitnehmer, die schon im Unternehmen arbeiten, über das Renteneintrittsalter hinaus weiter beschäftigen. Knapp die Hälfte der Verantwortlichen, die Personalentscheidungen treffen, kann sich vorstellen, Rentnerinnen und Rentner zu rekrutieren. Für das Papier hatte das Meinungsforschungsinstitut Civey 10.000 Personen befragt.

„Der Jugendtrend am Arbeitsmarkt scheint gebrochen“, heißt es zu den Ergebnissen der Umfrage in dem Papier. Es spricht von einer „180-Grad-Wende“, wenn es um die Beschäftigungsperspektive von Rentnern geht. Da die „freiwillige Längerarbeit“ keine besonderen Vorbereitungen brauche, ist sie nach Ansicht des Wirtschaftsforums „das kurzfristig effektivste Mittel, Fachkräfte im Arbeitsleben zu halten“.

Ganz so enthusiastisch sieht die Wirtschaft selbst diese Perspektive möglicherweise aber nicht. Bei den 172 Personalberatern und sogenannten Headhuntern, die im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater organisiert sind, sieht die Sache nämlich anders aus. Unter ihnen sind auf Nachfrage des Wirtschaftsforums nur sieben Prozent der Auffassung, dass die Beschäftigung von Fachkräften, die mehr als 60 Jahre alt sind, ein geeigneter Vorschlag für Konzerne ist. Wenn es um Personalvorschläge im Mittelstand geht, steigt der Anteil auf 24 Prozent. Der Unterschied zu den Personalverantwortlichen in Unternehmen könnte nach Meinung des SPD-Wirtschaftsforums daran liegen, dass Personalberater vor allem Arbeitskräfte mit ranghohen Profilen vermitteln.

Es gehe nicht darum, das generelle Eintrittsalter in die Rente anzuheben oder es zu flexibilisieren, schreibt das SPD-Forum. Vielmehr solle der Wunsch, freiwillig länger zu arbeiten, leichter erfüllbar werden, wozu es einer Entbürokratisierung bedürfe. Die Autoren schlagen zudem vor, mit steuerpolitischen Anreizmodellen die Bereitschaft zu fördern, länger zu arbeiten. Allerdings sei das freiwillige Weiterarbeiten nur eine Option, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Neben der Digitalisierung und Anstrengungen, das Bildungsniveau zu heben, wird hervorgehoben, dass Deutschland langfristig weiter dringend auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen, die in viel größerem Umfang als bisher erfolgen müsse. Dazu könne unter anderem die Anerkennung von Berufs- und Studienabschlüssen beitragen.