Noch immer brüsten sich manche Geisteswissenschaftler öffentlich mit ihren schwachen Mathematikkenntnissen. Of­fenbar gelingt es nicht, Mathematik in der Schule so zu vermitteln, dass sie als alltagsrelevant erfahren wird. Für die MINT-Fächer und ihre Berufe ist sie unerlässlich, aber auch so mancher Psychologiestudent ist schon an den Statistikanforderungen seines Fachs ge­scheitert.

Anders als Sprachen, Musik oder Sport wird Mathematik nahezu ausschließlich an der Schule vermittelt. Für den Lernerfolg der Schüler spielen die Lehrer eine entscheidende Rolle – und damit auch deren Ausbildung.