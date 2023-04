Das Foyer von Missio Aachen ist einer jener Orte, an denen sich die katholische Kirche in Deutschland von ihrer besten Seite präsentieren will: solidarisch mit den Armen und Schwachen dieser Welt und weltoffen gegenüber anderen Kulturen. Missbrauch scheint hier ebenso fremd zu sein wie die Vorstellung, dass eine kleine Holzschnitzerei eine Hälfte der Seele ersetzen kann. Genau das sollen die sogenannten Zwillingsfiguren der Yoruba, in deren Gesichter die Gäste des Päpstlichen Hilfswerks im Foyer blicken. Das westafrikanische Volk glaubte, dass Zwillinge eine gemeinsame Seele haben. Stirbt einer von beiden, dann fehlt dem verbliebenen Zwilling eine Hälfte seiner Seele. Die Holzfigur sollte diesen Verlust ausgleichen. Dafür wurde sie wie ein Mensch gekleidet und mit Speisen versorgt. Und noch etwas lernt der Besucher in der Missio-Broschüre über die Ausstellung: Das Wort der Yoruba für Zwillinge heißt wörtlich übersetzt so viel wie „Doppel-Leben“.

Eines aber erfahren Gäste von Missio weder in dem Begleitheft noch sonst irgendwo: Ein Doppelleben führte offenbar auch der deutsche Priester, dem Missio die Zwillingsfiguren und die meisten afrikanischen Artefakte seiner Ausstellung im Foyer verdankt: Pfarrer M., in der Broschüre mit vollem Namen genannt, ist der „Fall Nr. 9“ im Missbrauchsgutachten für das Bistum Aachen. Das enthüllt der Präsident von Missio Aachen, Dirk Bingener, gegenüber der F.A.Z. Der fünfzig Jahre alte Priester, der seit September 2019 an der Spitze des Hilfswerks steht, hatte gehofft, das Bistum würde den Fall publik machen, er bat mehrmals darum, aber vergebens.