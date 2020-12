Aktualisiert am

F.A.Z. exklusiv : So arbeiten Staatsdiener im Homeoffice

In Zeiten der Pandemie war auch die öffentliche Verwaltung gezwungen, neue Wege zu gehen. Eine Studie zeigt nun, wie weit der Kulturwandel reicht – einige Ergebnisse überraschen.

In Krisenzeiten sind Improvisation und Kreativität gefragt. Beide zählen nicht zu den Kernkompetenzen, die man gemeinhin der öffentlichen Verwaltung zuschreibt. Doch seit dem Frühjahr mussten nicht nur unzählige Unternehmen ihre Büros von einem auf den anderen Tag aufgeben. Auch Ministerien und Behörden schickten ihre Leute nach Hause und wurden plötzlich aus Tausenden Wohn- und Arbeitszimmern gesteuert.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die Beratungsagentur Next:Public hat gemeinsam mit der Berliner Hertie School of Governance in einer Erhebung erste Daten gesammelt und sich das Experiment angesehen, das in der öffentlichen Verwaltung während der Pandemie entstanden ist. Die Ergebnisse, die der F.A.Z. exklusiv vorliegen, stammen aus der Befragung von mehr als 4300 Verwaltungsmitarbeitern und gut 5001 Bürgern.