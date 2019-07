F.A.Z. exklusiv : Mal wieder zu viel versprochen?

Wenige Tage vor der Entscheidung über den Exzellenzstatus und fünf Monate nach dem Bekanntwerden des Bluttest-Skandals hat sich am Heidelberger Universitätsklinikum (UKHD) sowie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) nach Recherchen diese Zeitung abermals ein Fehler bei der Kommunikation von medizinischen Forschungsergebnissen ereignet. Die Universitätsklinik hatte in einer Pressemitteilung am 19. Februar 2019 mit der optimistischen Überschrift „Schwerionen-Therapie überwindet Resistenz von Hirntumoren“ mitgeteilt, dass man gegen eine sehr aggressive Hirntumorart (Glioblastome) die Kohlen-Stoff-Ionen-Bestrahlung einsetzen werde, um damit die Immuntherapie gegen diese bislang unheilbare Tumorerkrankung möglicherweise effektiver zu machen. Nach einer derartigen Bestrahlung, hieß es in der damaligen Pressemeldung, seien Glioblastome „eventuell für das Immunsystem leichter angreifbar“.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

In der Pressemitteilung der Klinik blieb aber unerwähnt, dass sich die positiven Befunde dieser neuen Behandlungsart größtenteils auf präklinische Studien an Mäusen stützen. Zu diesem Fehler erklärte eine Sprecherin des DKFZ nun auf F.A.Z.-Anfrage: „Hier muss ich in der Tat Versäumnisse eingestehen: Der Text wurde von einer externen Autorin verfasst und durch einen medienunerfahrenen Wissenschaftler sachlich geprüft – und ich hatte die zugrundeliegende Publikation nicht vollständig gelesen, so dass diese missverständlichen Aussagen leider stehengeblieben sind.“ Das Universitätsklinikum hatte die Meldung des DKFZ übernommen und Korrekturen zur Maus-Studie in der Meldung erst auf Nachfrage der F.A.Z. eingefügt.

„Das war ein normaler Vorgang“

Die Sprecherin der Universitätsklinik sagte hierzu, das Klinikum habe sich bei der Veröffentlichung der Meldung keineswegs „unwissenschaftlich“ verhalten: „Wir haben die Pressemeldung des DKFZ übernommen, es handelt sich um ein hochseriöses Institut, die Mitteilung war mit den Forschern und Wissenschaftlern abgestimmt. Das war ein normaler Vorgang.“ Der Forscher Amir Abdollahi schrieb in einer Stellungnahme zur Rechtfertigung: Im Pressetext werde stets von Tumorzellen und Milieuwechselwirkungen gesprochen, so dass sich hieraus eigentlich logisch ergebe, dass diese Zusammenhänge hauptsächlich in experimentellen Modellen untersucht worden seien und am Patienten schwierig bis gar nicht untersucht werden könnten. Der Fall zeigt innerhalb einiger Wochen zum zweiten Mal, wie sensibel und kompliziert es ist, gerade beim Thema Krebs medizinwissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln. Die zum Klinikum gehörende „Ionen-Strahl-Therapie-Betriebsgesellschaft“ erwirtschaftete 2018 nur einen kleinen Überschuss von 44.000 Euro. Eine bessere Auslastung und Wirtschaftlichkeit liegt somit im Interesse der seit 2018 defizitären Klinik.

Mehr zum Thema 1/

Im März war die Heidelberger Universitätsklinik in die Schlagzeilen geraten, weil sie eine voreilig gemachte und mit einer groß angelegten Kampagne verbreitete Ankündigung, einen angeblich funktionsfähigen Test zur Blutkrebs-Früherkennung entwickelt zu haben, öffentlich zurückziehen musste. Zum Zeitpunkt der Ankündigung des Tests lag den Forschern keine abschließende Studie vor, die die zuverlässige Funktionsfähigkeit des Tests auf einer ausreichenden empirischen Grundlage nachweisen konnte. Obwohl die wissenschaftliche Evidenz des Tests nicht hinreichend nachgewiesen war, hatte die Leitung des Klinikums für die PR-Kampagne zur Vermarktung des Tests ihre Zustimmung gegeben; Organisator der 80000 Euro teuren Kampagne war die ausgegründete Firma „Heiscereen“, die den Test vermarkten sollte. Die Zeitung „Bild“hatte über den Test auf der Titelseite geschrieben: „Weltsensation aus Deutschland. Bluttest erkennt Brustkrebs.“ Der Test sollte die schmerzhafte Mammographien ergänzen und versprach für die Entwicklungsfirma „Heiscreen“ ein Millionengeschäft.