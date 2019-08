F.A.Z. exklusiv : Maaßen dankt Schäuble für Unterstützung

Aktualisiert am

Hans-Georg Maaßen im CDU-Wahlkampf vor der Landtagswahl in Sachsen am 1. September Bild: EPA

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) hat sich erfreut gezeigt über die Unterstützung durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) im Streit über ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. „Ich hatte mich sehr über die klaren Worte von Herrn Schäuble gefreut“, sagte Maaßen am Freitag der F.A.Z. „Das war wohltuend.“

Schäuble hatte sich in der „Bild“-Zeitung hinter Maaßen gestellt, nachdem die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer durch Äußerungen in einem Interview zunächst den Eindruck erweckt hatte, ein Ausschlussverfahren gegen Maaßen sei denkbar. Schäuble sagte nun: „Die Frage, ob Herr Maaßen Mitglied der CDU sein darf oder nicht, gehört in den Bereich von Witzveranstaltungen.“ Und weiter: „Warum sollte Herr Maaßen nicht CDU-Mitglied sein?“

Die CDU-Führung wollte sich zu dem Vorgang auf F.A.Z.-Anfrage nicht äußern. Kramp-Karrenbauer hatte in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe am vorigen Wochenende gesagt: „Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet.“ Anschließend hatte zunächst CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, später dann auch Kramp-Karrenbauer selbst klargestellt, dass sie damit nicht den Ausschluss Maaßens aus der CDU gefordert habe.

Auch der CDU-Landesvorsitzende von Thüringen, Mike Mohring, sagte der F.A.Z.: „Selbstredend hat in der CDU auch das Mitglied Hans-Georg Maaßen seinen Platz. Das haben alle klargestellt. Für mich ist diese Debatte beendet.“ In Thüringen wird am 27. Oktober gewählt.

Maaßen gehört zu den scharfen Kritikern der Asylpolitik von Kanzlerin Angela Merkel und tritt derzeit im ostdeutschen Wahlkampf für die CDU auf. Dort waren Kramp-Karrenbauers Worte zu Maaßen von den Wahlkämpfern der CDU sogleich kritisiert worden. Schäuble hatte unmittelbar vor der Wahl Kramp-Karrenbauers zur CDU-Vorsitzenden Ende vorigen Jahres offen für ihren Konkurrenten Friedrich Merz geworben, der knapp unterlegen war. Maaßen sagte dem „Tagesspiegel“, er sei gerne bereit sich mit Kramp-Karrenbauer zu treffen und seine Positionen zu erläutern.