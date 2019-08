F.A.Z. exklusiv : Familienministerin Giffey stellt Rücktritt in Aussicht

Truppenaufzug an der Grenze : Sorge vor Eskalation in Hongkong

Tausende chinesische Truppen haben an einer Übung in einem Sportstadion in der Stadt Shenzhen an der Grenze zu Hongkong teilgenommen. International wächst die Sorge vor einer militärischen Eskalation in der Hongkong-Krise. Bundesinneminister Heiko Maas appellierte während eines Besuchs in Kanada an beide Seiten.