F.A.Z. Exklusiv : Die Trophäen der Jungen Union

Mit feinem Spott bemerkte die Bundeskanzlerin auf dem „Deutschlandtag“ der CDU-Jugendorganisation im Oktober 2018, die Junge Union (JU) habe sich da ja gerade einen „schön männlichen“ Vorstand gewählt. Aber, so Merkel, „fünfzig Prozent des Volkes fehlen“. Frauen bereicherten das Leben, fügte Merkel hinzu: „Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht.“ Kürzlich kam das Thema wieder auf, als auf Vorschlag der JU beim Bundesparteitag im Januar drei Kandidatinnen in den Parteivorstand gewählt wurden. „Frau Bundeskanzlerin, wir haben dazugelernt“, sagte JU-Chef Tilman Kuban. Tatsächlich kann er etwas vorweisen: Seit dem vorigen Jahr sind zehn der 23 Mitglieder des JU-Bundesvorstands Frauen.

Dennoch empfinden viele Aktive in der JU und in der CDU das Klima in der Jugendorganisation weiterhin als frauenfeindlich und diskriminierend. In mehreren Landesverbänden der JU berichten Frauen über Benachteiligungen, Vorurteile, ein antiquiertes Rollenverständnis und auch über sexuelle Belästigung.