Merz will die Quote abwenden

F.A.S. exklusiv : Merz will die Quote abwenden

Friedrich Merz arbeitet bereits an einem Gegenvorschlag zu einer verbindlichen Frauenquote in der CDU. Und auch die Basis der Partei ist skeptisch. Merz’ Konkurrent Armin Laschet will sich nicht dazu äußern.

Unter den Kandidaten für den CDU-Vorsitz ist Streit über die Frage einer verbindlichen Frauenquote ausgebrochen. Friedrich Merz arbeitet bereits an einem Gegenvorschlag. Sein Sprecher sagte der F.A.S.: „Friedrich Merz befindet sich gerade in intensiven Diskussionen mit Kreis- und Landesvorsitzenden, um vielleicht bessere Lösungen zu finden.“ Das Ziel sei unbestritten, aber die Frage laute, „ob es noch andere Wege als die Quote gibt, um es zu erreichen“. Auf Twitter hatte Merz geschrieben, er bleibe skeptisch. Quoten seien „allenfalls die zweitbeste Lösung“.

Norbert Röttgen, der sich ebenfalls um den Posten als Vorsitzender bewirbt, stellt sich dagegen unmissverständlich hinter den Kompromiss zur Frauenquote. Er hält nichts davon, diesen abermals abzuändern oder aufzuweichen: „Nach monatelanger Arbeit in der Kommission der Bundespartei, in der alle Landesverbände und Vereinigungen der CDU vertreten waren, ist mühsam ein tragfähiger, guter Kompromiss erzielt worden“, sagte Röttgen der F.A.S.

„Zu diesem kann man nein sagen, oder ja – wie ich es tue.“ Die Quote allein reicht in seinen Augen aber nicht aus, um mehr Frauen zu gewinnen. Die CDU müsse auch die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Engagement verbessern. Röttgen schlägt daher nach der nächsten Bundestagswahl einen Parteitag vor, „der sich im Schwerpunkt mit Frauenpolitik beschäftigt“.

Der dritte Kandidat, Armin Laschet, wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Der Druck auf ihn steigt. „Einer wurde jetzt konkret. Weitere Aussagen sind erwünscht!“, schrieb die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz, mit Blick auf Röttgen bei Twitter. Auf die Frage nach Merz’ Vorhaben machte sie klar, dass sie nichts von einem Vorschlag hält, der hinter den Kompromiss zurückgehe. „Jetzt ist die Zeit, Farbe zu bekennen und als CDU in großer Geschlossenheit zu zeigen, dass wir es mit der gleichen Teilhabe von Frauen in Ämtern und Mandaten wirklich ernst meinen“, sagte sie der F.A.S.

Gespräche mit Delegierten?

Im Oktober entscheidet zunächst der Bundesvorstand der CDU über den Vorschlag der Kommission. Änderungen sind nicht ausgeschlossen. Dann müssen die Delegierten auf dem Parteitag im Dezember darüber abstimmen. In der CDU hält man eine Mehrheit nicht für sicher. Die Basis stehe der jetzigen Regelung skeptisch gegenüber, es sei noch viel Überzeugungsarbeit nötig, hieß es aus der Partei. Einige Kreisverbände halten die Regelung für ungerecht, weil es in ihren Reihen bislang nur wenige Frauen gibt. Eine Quote würde dann die wenigen, die sich engagieren, gegenüber Männern stark bevorzugen.

Gleichwohl halten es Eingeweihte für ausgeschlossen, dass die Quote auf dem Parteitag rundherum abgelehnt wird – selbst für den Fall, dass Friedrich Merz die Wahl am Vortag gewinnen sollte. Denn das wäre kein guter Auftakt für einen neuen Vorsitzenden. Denkbar sei aber, dass der frisch gewählte Vorsitzende in den Stunden vor der Abstimmung über die Frauenquote Gespräche mit den Delegierten führe, um die Regelung noch zu verändern und zum Beispiel abzuschwächen.