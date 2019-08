Der Extremismus und die Mitte : Grenzen verschwimmen

Es klang weder gefährlich noch sonderlich verdächtig. 260 Demonstranten gingen kürzlich in Hamburg unter dem Motto „Freiheit für Alparslan Kuytul“ auf die Straße. Das geistige Oberhaupt der Furkan-Gemeinschaft sitzt in türkischer Haft. Doch der Hamburger Verfassungsschutz warnte: „Die Versammlung ist keine harmlose Demo für einen in der Türkei verhafteten Menschen, sondern es stecken Islamisten dahinter“, sagte der Sprecher. „Wer dort mitmarschiert, macht mit Extremisten gemeinsame Sache.“ Seit 2006 wird die Furkan-Gemeinschaft vom Verfassungsschutz des Landes beobachtet.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. F.A.Z. Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Aktive Pressearbeit betrieben die Hamburger Verfassungsschützer auch mit Blick auf die Versammlungen unter dem Titel „Merkel muss weg“, die sich später in „Michel, wach endlich auf“ umbenannten. In den Anfängen reichte das Spektrum der Teilnehmer von unzufriedenen Bürgern bis zu Rechtsextremisten. Nach den Beobachtungen des Verfassungsschutzes achteten die Protagonisten anfangs auf Mäßigung und strebten so Anschlussfähigkeit an das bürgerliche Lager an, um ihre Themen möglichst breit gesellschaftlich zu verankern.