„Extinction Rebellion“ : Die Party ist erst mal vorbei

Polizeibeamte räumen den Potsdamer Platz. Bild: Reuters

Die Doppelblockade am Großen Stern um die Siegessäule und am Potsdamer Platz störte den Verkehr in Berlin am Ende doch zu stark. Die Polizei räumte, die Demonstranten zerstreuten sich in die Hauptstadt – doch manche machen weiter.