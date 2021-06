F.A.S. exklusiv : Experten rechnen mit mehr Hackerangriffen wegen Corona

Aktualisiert am

Ein Mitglied der Hackergruppe Red Hacker Alliance in China im August 2020 Bild: AFP

Experten für Cybersicherheit gehen wegen der Corona-Pandemie von vermehrten Hackerangriffen in Deutschland und Europa aus. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, sagte der F.A.S., der Digitalisierungsschub habe die Bedrohungslage verändert.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



„Viele Unternehmen mussten in kürzester Zeit Homeoffice ermöglichen. Dabei ist viel digitalisiert worden in der Hoffnung, dass erst einmal alles funktioniert.“ Die Informationssicherheit sei dabei oftmals „vernachlässigt worden“. Das Risiko für die Unternehmen „ist also real“, sagte Schönbohm.

Andere Unternehmen im Fokus

Er fügte hinzu, dass Corona selbst auch zum Anlass für „Phishing-Mails“ geworden sei. Plötzlich standen „Unternehmen im Fokus von gezielten Cyber-Angriffen, die zuvor weniger interessant waren“, wie etwa die Europäische Arzneimittelbehörden.