Der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hält die hohen Umfragewerte für die Rechtsaußenpartei für eine vorübergehende Entwicklung. „Wir reden über Umfrageergebnisse, die nicht ohne Weiteres auf kommende Wahlen übertragbar sind“, sagte Meuthen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstagsausgabe). „Ich gehe davon aus, dass die Umfragen auch wieder sinken werden. Die Leute sind nicht aus Liebe zur Partei für die AfD, sondern aus schierer Verzweiflung.“

Der Höhenflug der Partei sei erklärbar, sagte Meuthen. „Es ist die Angst vieler Menschen angesichts des kompletten Versagens der derzeitigen Regierungsparteien: sinkende Reallöhne, Erosion der Mittelschicht, Migrationsproblematik.“ Die Menschen hätten „durchaus begründete Verlust- und Abstiegsängste“, sagte der EU-Abgeordnete. „Angst ist Treibsatz für eine Partei wie die AfD“.

Kanzlerkandidatur von Alice Weidel wahrscheinlich

Eine Kanzlerkandidatur von Alice Weidel hält Meuthen für sehr wahrscheinlich. „Alice Weidel will das, und sie wird es sicher auch. Das verschafft der AfD viel Aufmerksamkeit in einem Wahlkampf“, sagte Meuthen. Er halte die AfD mit ihrem aktuellen Kurs aber nicht für „anschlussfähig“. „Weder CDU noch FDP würden jemals gemeinsam mit der AfD regieren. Und absolute Mehrheiten sind für die AfD außer Reichweite. Es gibt keine reale Machtoption“, so Meuthen weiter.

Auch bei der Landtagswahl in Thüringen im nächsten Jahr habe die AfD keine Chancen, danach den Ministerpräsidenten zu stellen. „Ich würde sehr hoch darauf wetten, dass Björn Höcke nicht Ministerpräsident in Thüringen wird.“ Er rechne mit heftiger Konkurrenz in Thüringen. „Ich nenne nur einen Namen: Sahra Wagenknecht. Da wird sich sicher noch einiges tun vor der Wahl.“ Meuthen ist seit 2022 Mitglied der Zentrumspartei und EU-Parlamentarier. Von 2015 bis 2022 stand er an der Spitze der AfD.