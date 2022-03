Früherer Heeresgeneral Domröse : „Putin will den Sturz Selenskyjs möglichst schnell“

Aktualisiert am

„Putin will den Sturz Selenskyjs möglichst schnell“

Westliche Fachleute rechnen in Kürze mit einem russischen Zangenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Hans-Lothar Domröse erwartet eine lange Schlacht und enorm hohe Verluste.

Freiwillige aus Belarus erhalten eine militärische Ausbildung in der Basis der belarussischen Kompanie in Kiew. Bild: dpa

Herr Domröse, russische Verbände drohen Kiew einzukesseln. Wie bedeutsam wäre das für das Kriegsgeschehen?

Sehr bedeutsam, die Hauptstadt ist das Herz und der Kopf eines jeden Landes. Da ist der Präsident, da sitzt die Regierung. Wenn Kiew fällt, fällt die Regierung. Es sei denn, sie kann sich ins Exil absetzen.

Rechnen Sie denn damit, dass Kiew schnell fällt?

Nein, aber die Russen kommen voran.

Die genaue Absicht der russischen Truppen rund um Kiew ist nicht ganz klar. Während einige Verbände offenbar weiter an der Einkesselung arbeiten, suchen andere nach Einschätzung amerikanischer Fachleute schon in Kürze mit einer Offensive von zwei Seiten zu beginnen. Warum?

„Putin will den Sturz Selenskyjs möglichst schnell. Es könnte sein, dass er deshalb schon jetzt einen Zangenangriff befiehlt. Aber dabei würde er herbe Verluste in Kauf nehmen. Denn dabei müsste Putin mit Panzern und Soldaten in die Stadt eindringen, ohne auf ausgehungerte Verteidiger zu treffen. Und die Ukrainer werden sie aus jedem Kanaldeckel heraus abschießen.

Westliche Streitkräfte versuchen, im Falle von Städtekämpfen mit Präzisionsschlägen vorzugehen. Über welchen Werkzeugkasten verfügt die russische Armee?

Entweder verfügt sie über keinen sehr guten oder sie kann ihn nicht anwenden. Alle Kräfte auf eine Aktion zu konzentrieren, vom Satelliten über Waffensysteme bis hin zum einzelnen Infanteristen, das scheint die russische Seite nicht zu können. Also bleibt ihr nur Zertrümmerung und sich unter immens hohen Verlusten vorzuarbeiten. Häuserkampf in einer Millionenstadt – das ist der glatte Wahnsinn, das kann Putin nicht gewinnen.

Die ukrainische Regierung hat sich seit Wochen auf die Verteidigung der Hauptstadt vorbereitet. Wovon wird es abhängen, wie lange sie aushalten können?

Das lässt sich nicht vorhersagen. Aber die Ukrainer verfügen über alles, was sie für einen wochen-, vielleicht monatelangen Kampf brauchen. Sie haben Tausende westliche Panzer- und Flugabwehrwaffen in Kiew. Sie kennen das Terrain. Sie sind motiviert. Und sie sind enorm tapfer.

Sollte es der russischen Seite dennoch gelingen, Kiew schließlich einzunehmen – wäre der Krieg damit vorbei?

Das setzt voraus, dass sich die Regierung fangen lässt. Aber das ist nicht gesagt. Was macht Putin, falls Kiew fällt und Selenskyj sich kurz darauf mit einem Video aus Lemberg meldet? Das Ganze könnte zu einem Hase-und-Igel-Spiel werden.