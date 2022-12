Evangelischer Landesbischof : „Woelki sollte die Konsequenzen ziehen“

Aktualisiert am

Herr Bischof, haben Sie zuletzt im Gottesdienst gefroren?

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Nein. Ich bin vom Ulmer Münster aber auch kalte Temperaturen gewöhnt, denn dort haben wir schon seit Jahren nicht mehr geheizt. In den mittelalterlichen Kirchen war das ursprünglich nie der Fall. Da gab es ja nicht einmal Decken, wie sie heute verteilt werden.

Wie sollen die Kirchen auf die hohen Heizkosten reagieren?

Weniger zu heizen ist nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch sinnvoll. Wenn man weiß, welche Temperatur in der Kirche herrscht, zieht man sich im Winter halt entsprechend an.

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben zivilen Ungehorsam wieder zu einem Mittel der Auseinandersetzung gemacht. Wie steht die Kirche dazu?

In der Demokratie geht es darum, Menschen für eine Position zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass man viele Menschen damit gewinnt, wenn man Kartoffelsuppe auf ein Kunstwerk schüttet. Man bestärkt damit allenfalls diejenigen, die ohnehin schon die eigene Meinung vertreten. Die anderen, die man eigentlich gewinnen sollte, werden eher abgeschreckt. Man erleichtert es ihnen sogar, dem eminent wichtigen Thema der Erderwärmung auszuweichen. Das halte ich für den falschen Weg und kon­traproduktiv. Für ebenso unangemessen halte ich die verbale Aufrüstung auf der anderen Seite: Es ist völlig abwegig, von einer Klima-RAF zu sprechen. Klimaaktivisten benutzen Kartoffelsuppe für ihre Aktionen, sie kleben sich auf dem Asphalt fest, aber sie morden nicht.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ein Tempolimit für ihre Mitarbeiter beschlossen: 100 auf Autobahnen, 80 auf der Landstraße.

Ich sage ganz offen: Diese Selbstverpflichtung war nicht sinnvoll. Das ist mir zu kleinteilig. Solche Vorschriften sind nicht die Aufgabe der Kirche. In der württembergischen Landeskirche setzen wir dagegen ganz bewusst für unsere Mitarbeitenden Anreize durch E-Mobilität. Da, wo Verbote die ganze Gesellschaft betreffen sollen, ist die Politik gefragt. Da bin ich gut lutherisch.

Halten Sie sich ans EKD-Tempolimit?

Nein.

Hatte sich die EKD-Synode nicht erst vor zwei Jahren vorgenommen, solche Beschlüsse nicht mehr zu treffen?

Ja, an dem Punkt sehe ich auch einen Widerspruch. Die Kirche darf nicht in erster Linie als Moralinstitution wahrgenommen werden, die bevormundet. Da reagieren die Menschen zunehmend allergisch. Unser Auftrag ist es, die Hoffnung in die Welt zu tragen.

Sie haben zur Amtseinführung Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet. Dafür sind sie vom Friedenspfarramt kritisiert worden.

Ich wische diese Kritik nicht leichtfertig beiseite. Wir haben in der Kirche lange über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare debattiert, aber zu dieser Frage hat sich Jesus nie geäußert. Zu Frieden und Gewaltverzicht hingegen bezieht Jesus in der Bergpredigt klar Position. Auf der anderen Seite hören wir von unseren Mitchristen aus der Ukraine, dass sie sich verteidigen müssen und wollen. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Wir wissen ja von den Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die russischen Angreifer. Das sind harte Erkenntnisse für einen Christen. Für mich heißt das letztlich sogar, dass wir auch unsere Haltung zu Rüstungsfirmen überdenken müssen, wenn sie Verteidigungswaffen in die Ukraine liefern.