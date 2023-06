Zu einem Kirchentag gehören die farbigen Stofftücher, die sich viele Dauerteilnehmer um den Hals binden, höfliche Pfadfinder, die den Weg zur nächsten Veranstaltung erklären, und die faltbaren Papphocker in den Messehallen. Zum festen Repertoire der Kirchentage zählte aber auch Margot Käßmann. Im Personenregister des Programms hatte sie immer einen der dicksten Einträge: Bibelarbeiten, Hauptpodien, Musikveranstaltungen, Abendgebete – Käßmann beherrscht sämtliche Genres eines Kirchentags.

Bei der Bundeskanzlerin oder beim Bundespräsidenten konnte man oft noch ein Plätzchen an irgendeiner Wand oder auf dem Hallenboden ergattern. Bei Käßmann hingegen streckten die Pfadfinder schon frühzeitig ihre Schilder in die Höhe: „Halle überfüllt“. Käßmann war der unangefochtene Star des Kirchentags.

Beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der an diesem Mittwoch in Nürnberg beginnt, sucht man im Programm vergeblich nach Margot Käßmann. Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende hat ihre bereits zugesagte Teilnahme vor einigen Wochen unmittelbar vor der Vorstellung des Programms wieder abgesagt. Ohne Nennung von Gründen, wie es offiziell heißt. „Aus irgendeinem Grund ist sie beleidigt“, hört man inoffiziell aus dem Kirchentag.

Die Absage hat eine längere Vorgeschichte. Eigentlich wollte Käßmann wieder zum Kirchentag kommen, und auch die Geschäftsstelle des Kirchentags in Fulda wollte sie wieder dabeihaben. Der Kirchentag hat Käßmann die vielleicht wichtigste Bühne des fünftägigen Laientreffens angeboten, die sogar im ZDF gezeigt wird: das sogenannte „Hauptpodium“ zum Krieg in der Ukraine am Freitagnachmittag. Kirchentagspräsident Thomas de Maizière wird die Veranstaltung in der 5000 Besucher fassenden Frankenhalle eröffnen. Danach hätte Käßmann mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr unter dem Titel „Welchen Frieden wollen wir“ über „Grenzverschiebungen in der Friedensethik“ diskutiert.

Giftiges Gesprächsklima

Käßmann wollte allerdings noch eine weitere Veranstaltung zum Frieden in Nürnberg. Die Theologin wollte gemeinsam mit dem Liedermacher Konstantin Wecker auftreten und zwar unter dem Titel „Entrüstet Euch“, unter dem die beiden im vergangenen Jahr ein Buch zur „bleibenden Kraft des Pazifismus“ herausgegeben hatten. Doch die Veranstaltung schaffte es nicht ins Programm. Weil man sie nicht wollte? Der Kirchentag teilte dazu mit, dass die Anmeldung dieser Veranstaltung „nicht abschließend abgesandt“ worden sei, somit von den Organisatoren auch gar nicht abgelehnt werden konnte. Es habe lediglich entsprechende Vorüberlegungen des Nürnberger Evangelischen Forums für den Frieden (NEFF) gegeben.

Das NEFF ist über diese Darstellung erzürnt. Bereits im Sommer 2022 habe man sich monatelang mit der Kirchentagsleitung über die Veranstaltung ausgetauscht. Im Herbst folgte dann offenkundig ein Gezerre um die Gage für Konstantin Wecker. Das NEFF brachte daraufhin parallel noch eine (billigere) Variante mit Käßmann und dem Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger ins Gespräch, bevor der Kirchentag den Auftritt von Konstantin Wecker final ablehnte. Das Gesprächsklima wird seither immer giftiger.

Neben Margot Käßmann haben inzwischen auch noch weitere Galionsfiguren des Kirchentags abgesagt. Unter ihnen ist auch Konrad Raiser, der langjährige Generalsekretär des Weltkirchenrats ÖRK. Der 85 Jahre alte Theologieprofessor, bei dem über Jahrzehnte viele Fäden der Kirchentagsbewegung zusammenliefen, hat die Einladung des Präsidiums ausgeschlagen, als Ehrengast in Nürnberg teilzunehmen. Raiser möchte sich zu dem Vorgang selbst nicht äußern. Der Kirchentag teilte mit, dass es „mehrere, unterschiedliche Gründe“ für Raisers Absage gegeben habe. Ein Grund sei die Entscheidung des Kirchentags gewesen, in Nürnberg die „Nakba-Ausstellung“ nicht mehr zuzulassen. Die Ausstellung beschäftigte sich mit der Vertreibung von Palästinensern durch Israelis und wurde schon bei etlichen Kirchentagen auf dem „Markt der Möglichkeiten“ präsentiert.