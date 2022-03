Kirchenaustritte : Zahl der Protestanten rutscht unter zwanzig Millionen

Aktualisiert am

2021 sind etwa 280.000 Personen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus will die anhaltend hohen Austrittszahlen „nicht als gottgegeben hinnehmen“.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verzeichnet abermals einen erheblichen Mitgliederrückgang. Wie die EKD am Mittwoch mitteilte, sind im vergangenen Jahr 2021 rund 280.000 Personen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Im Jahr 2020 wurde die Zahl der Austritte noch mit 220.000 beziffert, 2019 mit 270.000.

Die Zahl der Mitglieder fiel auf rund 19,724 Millionen Personen. Das sind rund 2,5 Prozent oder rund 512.000 Mitglieder weniger als im Jahr 2020, als die EKD die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder auf 20,236 Millionen Personen bezifferte.

Dieser noch größere Rückgang im Vergleich zu den Austritten erklärt sich dadurch, dass die Zahl der verstorbenen Mitglieder die Zahl der Taufen bei weitem übersteigt: Im Jahr 2021 verzeichnete die EKD rund 360.000 Sterbefälle, aber lediglich 115.000 Taufen.

„Entschieden gegensteuern“

Die EKD äußert dazu, dass sich die Zahl der Sterbefälle wegen der Corona-Pandemie erhöht habe. Zudem habe die Zahl der Taufen höher als im ersten Lockdown-Jahr 2020 gelegen, aber bei weitem nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht. Die Zahl der Wiedereintritte und Übertritte beziffert die EKD auf 18.000, auch diese Zahl liegt unter dem Wert früherer Jahre.

Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus äußerte, man werde die sinkenden Mitgliedszahlen und anhaltend hohen Austrittszahlen „nicht als gottgegeben hinnehmen, sondern dort, wo es möglich ist, entschieden gegensteuern“. Als Beispiel nannte Kurschus spezielle Angebote für Familien, die Taufen nachholen möchten.

Laut einer repräsentativen Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD sind Kirchenaustritte Folge eines längeren Prozesses, der häufig schon mit fehlender religiöser Sozialisation beginnt. Eine wichtige Rolle spielt auch der Wegfall der Kirchensteuer. Einen konkreten Anlass nennen nur 24 Prozent der vormaligen Protestanten und 37 Prozent der vormaligen Katholiken. Als konkrete Gründe werden dann häufig sexualisierte Gewalt oder die Verschwendung finanzieller Mittel genannt, im Fall der katholischen Kirche auch die Ablehnung der Homosexualität.

Bei den EKD-Zahlen handelt es sich teils um Hochrechnungen, da genauere Zahlen der Gemeinden und Landeskirchen erst mehrere Jahre später vorliegen. Bisher hatte die EKD ihre Mitgliederzahlen immer gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) im Sommer veröffentlicht. Nun veröffentlicht die EKD ihre Zahlen früher und nicht gleichzeitig mit der katholischen Kirche, die aufgrund ihres Umgangs mit sexualisierter Gewalt besonders in der Kritik steht.

Da aus den Reihen der katholischen Bistümer bereits seit Monaten über extrem hohe Austrittszahlen berichtet wird, dürfte bei der Veröffentlichung der DBK-Zahlen im Sommer eine symbolträchtige Schwelle unterschritten werden: Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren im abgelaufenen Jahr 2021 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik weniger als die Hälfte der Einwohner Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Für das Jahr 2020 wurde der Anteil an der Gesamtbevölkerung noch mit 51 Prozent beziffert.