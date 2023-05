Die CDU will mit Ursula von der Leyen in den Europawahlkampf ziehen. CSU-Chef Söder wollte das auch. Jetzt schießt Landesgruppenchef Dobrindt quer – und trägt abermals Streit in die Union.

Ein Jahr vor der nächsten Europawahl hat der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, eine Abkehr vom sogenannten Spitzenkandidaten-Prinzip vorgeschlagen. Den Zeitungen der Funke-Gruppe sagte er, das Spitzenkandidaten-Konzept führe nicht zum Erfolg, sondern zu Irritationen wie beim letzten Mal, als Manfred Weber (CSU) Spitzenkandidat war und Ursula von der Leyen (CDU) Kommissionspräsidentin geworden ist. Nun galt Dobrindt in seiner Partei noch nie als glühender Europäer – dennoch wirft die Einlassung, zumal zum jetzigen Zeitpunkt, Fragen auf.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

„Die Europawahl ist eine Entscheidung über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, aber keine Entscheidung über die Führung der Europäischen Kommission“, erläuterte Dobrindt am Dienstag der F.A.Z. Da brauche es „Klarheit und Transparenz gegenüber den Wählern“. Sein Vorstoß richte sich nicht gegen die amtierende Kommissionspräsidentin. „Ich unterstütze, dass von der Leyen Kommissionspräsidentin bleibt. Sie ist es aber gerade deswegen geworden, weil das sogenannte Spitzenkandidaten-Konzept keine An­wendung gefunden hat.“ Daraus sollte man aus seiner Sicht Lehren ziehen und „eine gescheiterte Idee“ nicht weiterverfolgen. „In weiten Teilen der europäischen Länder wird dieses Spitzenkandidaten-Konzept als eine sehr deutsche Idee empfunden, die bei den Europawahlen außerhalb Deutschlands überhaupt keine Rolle gespielt hat.“

Insbesondere der letzte Satz könnte sich auf Manfred Weber beziehen, mit dem Dobrindt eine lange Geschichte gegenseitiger Abneigung verbindet. Weber ist als Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) und Chef von deren Parlamentsfraktion glühender Europäer. Dagegen spricht Dobrindt für die Europaskeptiker. Zuletzt war er mit Weber im Konflikt über die Frage, inwieweit die EVP den Kontakt mit rechtsgerichteten Politikern wie der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni suchen solle. Dobrindt wusste dabei CSU-Chef Markus Söder auf seiner Seite. Sein jetziger Vorstoß war angeblich nicht vorher mit Söder abgestimmt. Der bayerische Ministerpräsident wollte sich am Dienstag auch nicht zur Sache äußern. Allerdings hieß es in München zuletzt immer wieder, es könne 2024 neuerlich eine Situation wie 2019 entstehen, dass von der Leyen nicht Spitzenkandidatin der CDU sei und dennoch Kommissionspräsidentin bleibe. Das wird dann allerdings weniger als Problem der CSU gesehen als vielmehr der Schwester CDU.

Verwunderung in Brüssel

In Brüssel stießen Dobrindts Äußerungen zur Spitzenkandidatur auf Verwunderung, wenn nicht gar Ablehnung. Der Vorsitzende der deutschen Christdemokraten im EU-Parlament, Daniel Caspary von der CDU, verwies auf die Satzung der Europäischen Volkspartei. Dort sei klar geregelt, dass der EVP-Kongress einen Kandidaten aufzustellen habe. „Sollte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu gegebener Zeit ihre Bereitschaft erklären, dann wird sie die Europäische Volkspartei als europaweite Spitzenkandidatin unterstützen“, sagte Caspary. Dann sei sie automatisch auch Spitzenkandidatin von CDU und CSU für die Europawahl, die voraussichtlich Anfang Juni nächsten Jahres stattfindet.

Unter Christdemokraten wurde am Dienstag gemutmaßt, dass Dobrindts Vorstoß mit Söder abgesprochen gewesen sei und schon zum Ringen um die Kanzlerkandidatur in der Union gehöre. Söder versuche, Unruhe in die CDU zu tragen. Wenn die bei der Europawahl verliere, schade es Merz und nutze ihm selbst – so wurde das Kalkül beschrieben. Dazu passt allerdings schlecht, dass Söder sich schon vor Merz für von der Leyen als Spitzenkandidatin aussprach.

Liberale und Sozialdemokraten sind gespalten

In der Sache trifft der CSU-Landesgruppenchef einen wunden Punkt. Dass Weber 2019 als Spitzenkandidat scheiterte und von der Leyen den Vortritt lassen musste, war ein schwerer Rückschlag für die Anhänger dieses Konzepts. Für die nächste Europawahl haben sich bisher neben den Christdemokraten nur die Grünen zu einer Spitzenkandidatur bekannt. Liberale und Sozialdemokraten sind gespalten. Bei den Liberalen arbeitet der französische Präsident Emmanuel Macron gegen einen Spitzenkandidaten, bei den Sozialdemokraten der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. Beide hatten schon 2019 eine Allianz gebildet, um Weber und auch den sozialdemokratischen Spitzenmann Frans Timmermans zu verhindern. Tatsächlich setzten sie dann ihre Personalvorstellungen durch.

Ob Sánchez im nächsten Jahr noch im Amt ist, muss sich zeigen. Die Umfragen für die Parlamentswahl Ende des Jahres sehen nicht gut für ihn aus. Noch hat er freilich Einfluss. So gab seine Parteienfamilie gerade bekannt, dass sie sich vor der Wahl in Spanien zu einem Parteitag treffen will. Von der Wahl eines Spitzenkandidaten war keine Rede. Pikanterweise meldete sich am Dienstag ein einflussreicher SPD-Mann zu Wort: Achim Post, Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der „Partei Europäischer Sozialisten“, wie sie offiziell heißt. Post zeigte sich „irritiert“ über die Debatte in der Union. Was er dazu sagte, war aber ebenso sehr an die eigenen Leute gerichtet: „Das Spitzenkandidaten-Prinzip belebt den Europawahlkampf, indem es ihm eine genuin europäische Dimension verleiht. Und es stärkt das Gewicht des Europäischen Parlaments bei der späteren Wahl des EU-Kommissionspräsidenten.“

Diese Debatte ist noch nicht beendet. Falls sich Sánchez bei den Sozialdemokraten durchsetzt, wäre das Konzept einer Spitzenkandidatur aber wohl erledigt. Ursula von der Leyen muss sich jedoch nicht um ihre Zukunft sorgen. Sie sendet schon seit einiger Zeit klare Signale aus, dass sie eine zweite Amtszeit anstrebt. Nicht nur die Unionsspitzen unterstützen das öffentlich, auch in der Bundesregierung wird sie viel gelobt. Sogar von französischer Seite ist zu hören, dass Macron gut mit von der Leyen leben könnte – er hat sie schließlich 2019 aus dem Hut gezaubert und ist gut mit ihr gefahren. Insofern läuft gerade alles auf sie zu, ob als Spitzenkandidatin oder nicht.