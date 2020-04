Europäische Statistik : Corona ist tödlicher als die Grippe

Särge mit Covid-19-Toten werden in Barcelona in einer Tiefgarage mit Klimaanlage aufbewahrt, weil die Friedhöfe und Krematorien in Spanien mit den Bestattungen nicht hinterherkommen. Bild: AP

Auch wenn es zynisch klingt: Das Gute am neuartigen Coronavirus ist, dass es Fehleinschätzungen sehr schnell durch Tatsachen korrigiert. Verkündete der britische Premierminister Boris Johnson noch Anfang März, jeder könne es mit dem Händeschütteln halten wie er möge, lag er einen Monat später selbst auf der Intensivstation. Wer noch Mitte März behauptete, das Virus sei nicht tödlicher als die Grippe, der musste mit ansehen, wie der Wert der Fall-Verstorbenenrate in Deutschland sich seitdem auf mehr als das Zehnfache steigerte. Diejenigen, die Covid-19 als Gefahr allein für die Alten und Kranken abtaten, werden immer öfter mit ernsten Verläufen junger Menschen ohne Vorerkrankungen konfrontiert. Allen Korrekturen ist eine Tendenz gemein: Sie strafen Verharmlosungen und übermäßigen Optimismus Lügen.

Das gilt auch für eine frühe Behauptung der Gegner von Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus, die es zu einiger Prominenz gebracht hatten. Demnach werde die Harmlosigkeit der Krankheit allein dadurch deutlich, dass in den nationalen Sterblichkeitsdaten kein ungewöhnlicher Anstieg durch das neue Coronavirus zu sehen sei. Wer heute einen Blick auf die Zahlen wirft, die für Europa zentral vom Projekt „European Mortality Monitoring Project“, kurz Euromomo, zusammengetragen werden, sieht jedoch deutlich, dass diese Behauptung sich nur so lang aufstellen ließ, wie es dauerte, bis die entsprechenden Todesfälle ihren Weg in die Statistik gefunden hatten.

Ein großer Teil der vertretenen europäischen Länder – in Deutschland beteiligen sich nur Hessen und Berlin an Euromomo – meldet eine „extrem hohe“ Übersterblichkeit, das heißt mehr als fünfzehn Mal so hoch wie die zu dieser Zeit üblichen Schwankungen. So wurden allein in der 13. Kalenderwoche in den teilnehmenden Ländern insgesamt mehr als 18.000 Verstorbene zusätzlich gezählt als in Zeiten ohne besondere zusätzlich wirkende Todesursachen. Die Zahlen in den beiden darauffolgenden Wochen scheinen sogar noch höher zu liegen, allerdings unterstreicht Euromomo, dass die Daten aus den je drei zurückliegenden Wochen aufgrund des auftretenden Meldeverzugs noch Unsicherheiten aufweisen.

Die Relevanz dieser Daten erklärt sich insbesondere durch ihre hohe Aussagekraft. Das wird im Vergleich mit den gemeldeten Infizierten-Fallzahlen deutlich: Diese hängen stets stark davon ab, wer und wie viel in einem Land überhaupt getestet wurde. Insbesondere in Ländern mit eingeschränkten Testkapazitäten ist eine hohe Dunkelziffer für die Zahl Erkrankter zu erwarten. Bei der Zählung auftretender Todesfälle ist die Verzerrung zwischen offiziellen und tatsächlichen Zahlen generell weit weniger stark ausgeprägt – Epidemiologen bevorzugen für ihre Einschätzungen daher oft diese Größe als Anhaltspunkt, auch wenn die zeitliche Verzögerung zwischen Infektion und Todeszeitpunkt Nachteile bringt.