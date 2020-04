EuGH-Urteil : „Wie akzeptieren keinerlei Migranten“

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise beschloss der Rat der Europäischen Union, Italien und Griechenland nicht allein zu lassen. Per Mehrheitsentscheidung einigten sich die Innenminister im September 2015 darauf, insgesamt 160.000 Personen, die internationalen Schutz beantragt hatten, in andere Mitgliedstaaten umzusiedeln. In unterschiedlichem Ausmaß richtete sich die Maßgabe auch an Ungarn, Polen und die Tschechische Republik, wogegen sich diese Länder sträubten. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag entschied, verletzten sie damit geltendes Recht.

Nach den Beschlüssen der EU-Innenminister im September 2015 stellte die Tschechische Republik zunächst in Aussicht, 50 Personen aufzunehmen; zwölf wurden es tatsächlich. Ungarn beteiligte sich gar nicht an dem Mechanismus. In Warschau gab die Regierung zwar an, 100 Personen nach Polen umzusiedeln, aber auch sie nahm schließlich niemanden auf.

Noch Ende 2015 versuchten Ungarn und die Slowakei, gerichtlich gegen die neuen Verpflichtungen vorzugehen, scheiterten aber vor dem EuGH. Im September 2017 entschieden die Richter, dass der Verteilungsmechanismus rechtens sei – ein Urteil, das Polen, Ungarn und die Tschechische Republik aber nicht dazu bewog, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Ein paar Monate später erhob die Kommission deshalb eine Vertragsverletzungsklage.

Im Dienst der inneren Sicherheit?

Vor Gericht argumentierten die Staaten stets mit innerer Sicherheit. Dass die EU für Asylfragen zuständig sei, beeinträchtige nicht die nationalen Kompetenzen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Hierzu stellte der EuGH nun fest, dass diese verbleibenden nationale Zuständigkeiten eng ausgelegt werden müssen. Sofern ein Mitgliedstaat von europäischem Asylrecht abweiche, müsse er nachweisen, dass das nationale Vorgehen notwendig sei. Generelle Sicherheitsinteressen reichten nicht aus.

Die Richter wiesen zudem darauf hin, dass die Umverteilungspläne nationale Sicherheitsinteressen durchaus berücksichtigten. Denn für die Beurteilung, ob bestimmte Personen eine konkrete Gefahr für die nationale Sicherheit seien, gestanden die EU-Beschlüsse den nationalen Behörden große Spielräume zu. Die Richter stellten nun aber noch einmal klar, dass es stets um eine Einzelfallprüfung gehe, die auf „objektiven und eindeutigen Indizien“ beruhen müsse. Mit pauschaler Generalprävention könne kein Mitgliedstaat argumentieren, um sich europäischem Asylrecht zu entziehen, eine Linie, die der EuGH in den vergangenen Jahren wiederholt bestätigt hat.

Auch das Argument der tschechischen Regierung, der Mechanismus funktioniere nicht, wiesen die Richter zurück. Eine derart einseitige Behauptung könne nicht dazu führen, dass der verbindliche Charakter der Beschlüsse und das darin zum Ausdruck kommende Prinzip der Solidarität beeinträchtigt würden.

Ein Strafmaß nannten die Richter am Donnerstag nicht, dazu müsste sich die EU-Kommission abermals an den EuGH wenden und finanzielle Sanktionen beantragen. Die Höhe würden die Richter nach Dauer und Schwere des Verstoßes ermitteln; auch die Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten wird berücksichtigt.