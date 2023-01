Polen : EuGH stärkt Rechte Homosexueller

Auch selbständig Arbeitende dürfen in der EU nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Das hat am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg klargestellt, dem ein Verfahren aus Polen vorgelegen hatte.

Dort begehrt ein Mann Rechtsschutz, der als Selbständiger sieben Jahre lang mit dem öffentlichen Fernsehsender TP zusammenarbeitete. Die Arbeit beruhte auf mehreren aufeinanderfolgenden Dienstverträgen. Im Dezember 2017 veröffentlichte der Mann zusammen mit seinem Lebensgefährten ein Video auf Youtube, das für Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren warb. TP beendete daraufhin die Zusammenarbeit.

Der Mann zog in Warschau vor das Rayongericht. So heißen in Polen Gerichte erster Instanz, die bis zu einem bestimmten Streitwert zuständig sind. Dessen Richter wandten sich an den EuGH. Sie wollten wissen, ob die Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf auch für Selbständige gilt. Außerdem fragten sie, welche Rolle in diesem Zusammenhang die Vertragsfreiheit spiele.

Der EuGH stellte nun klar, dass auch die Zusammenarbeit mit einem Selbständigen nicht wegen dessen sexueller Ausrichtung beendet werden darf. Die entsprechende Richtlinie sei weit zu verstehen und umfasse „jegliche berufliche Tätigkeit“. In der Mitteilung des Gerichtshofs heißt es: Aus Gründen des „sozialen und öffentlichen Interesses“ solle die Richtlinie „alle auf Diskriminierungsgründe gestützten Hindernisse“ beseitigen, die für den Zugang zur „Sicherung des Lebensunterhalts und die Fähigkeit, durch Arbeit, egal auf welcher Rechtsgrundlage, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten“, bestehen könnten.

Wenn sich Arbeitgeber bei der Benachteiligung Homosexueller auf die Vertragsfreiheit beriefen, liefe die Richtlinie leer. In der Mitteilung des EuGH heißt es weiter: Der polnische Gesetzgeber habe selbst eine Reihe von Ausnahmen von der Vertragsfreiheit geschaffen. Damit habe er zum Ausdruck gebracht, eine Diskriminierung „nicht als notwendig“ zu betrachten, um in einer demokratischen Gesellschaft Vertragsfreiheit zu garantieren.