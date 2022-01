EU und Atomkraft : Die Grünen machen böse Miene zum längst gelaufenen Spiel

Nein, Olaf Scholz wollte die Äußerungen zweier grüner Regierungsmitglieder zur Einstufung der Kernenergie durch die EU-Kommission am Montag nicht öffentlich bewerten. Er glaube, der Kanzler sei niemand, der so etwas tue, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit und sprach von „geschätzten“ Kabinettskollegen. Er bezog sich auf die Kritik von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke. Die beiden Grünen hatten den Vorschlag der Kommission harsch kritisiert, Investitionen in Kernenergie und Erdgas unter bestimmten Voraussetzungen als klimafreundlich einzustufen. Habeck hatte von „Greenwashing“ gesprochen.

Was wie ein Detail der Klima- oder der Finanzpolitik daherkommt, ist für die Ampelkoalition ein scheinbar nicht ganz leicht zu lösender Konflikt. In Berlin erinnerte der Regierungssprecher am Montag daran, dass über die Klimafreundlichkeit von Investitionen in Atom- oder Gaskraftwerke schon intensiv im Europäischen Rat diskutiert worden sei. Die „atomkritischen Länder“ seien dabei „nicht in der Mehrzahl“ gewesen, beschrieb Hebestreit den Umstand, dass Deutschland mit seiner scharf ablehnenden Haltung zur Atomstromerzeugung zwar nicht ganz allein in Europa dasteht, aber jedenfalls nicht in der Nähe jener Zweidrittelmehrheit der EU-Einwohnerschaft, die zwanzig Mitglieder aufbringen müssten, um den Vorstoß der Kommission zurückzuweisen.