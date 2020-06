EU-Ratspräsidentschaft : Hohe Erwartungen an Deutschland

Auf der letzten Station seiner Vorbereitungstour zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft wird der deutsche Außenminister erst einmal zum Touristen gemacht, bevor er wieder zum Politiker werden kann. Am Abend zuvor hat Heiko Maas im Koalitionsausschuss über die Schwerpunkte des deutschen Halbjahres in der EU gesprochen, nun wird er in Valencia an den Hafen geführt, in das Terminal, von dem aus die Autofähren nach Mallorca ablegen. Die Pier liegt noch leer, die Sitze in den Warteräumen sind alle frei. Maas will mit der spanischen Außenministerin über die Auflagen sprechen, die Spanien als Begleitung zu den neuen EU-Hilfsgeldern zu akzeptieren bereit wäre. Aber zuerst geht es nun um die deutschen Sommerurlauber.

Er sei ja wohl überhaupt der erste ausländische Politiker, der nach den strengen spanischen Corona-Einschränkungen wieder zu Besuch kommen konnte, vermutet Maas und lobt dann die spanischen Tourismusvorschriften und Vorsorgemaßnahmen, die ihn zuversichtlich machten, dass deutsche Urlauber „in bestimmtem Rahmen“ ihre Sommerferien an spanischen Stränden verbringen könnten.