Milliarden für Kiew : EU will schon jetzt mit Wiederaufbau der Ukraine beginnen

Zerstörte Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine sollen noch während des Krieges wieder aufgebaut werden. Die EU will zudem monatlich 1,5 Milliarden Euro zur Stabilisierung des ukrainischen Staatshaushalts beisteuern.

Der Wiederaufbau der Ukraine soll nach dem Willen ihrer westlichen Verbündeten nicht erst nach dem Ende des Krieges beginnen; bestimmte Reparaturarbeiten sollen möglichst rasch in Angriff genommen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte auf einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin, jene Aufbauhilfen, die direkt der ukrainischen Bevölkerung zugute kämen, müssten sofort einsetzen. Zu solchen Maßnahmen zählten der Wiederaufbau oder die Reparatur von Krankenhäusern und Schulen, die Reparatur der zerstörten Energie-Infrastruktur und der Bau von Notbehelfen für die Opfer von Luftangriffen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der wegen der deutschen G-7-Präsidentschaft als Ko-Gastgeber fungierte, wollte die Konferenz als Zeichen fortdauernder Unterstützung für das angegriffene Land verstanden wissen. Die Botschaft sei, dass die internationale Gemeinschaft auch nach einem Ende des Krieges der Ukraine beistehen werde. Scholz gab an, sowohl die EU, als auch die anderen Länder des Westens, wie sie im Kreis der G 7 repräsentiert seien, würden gleichermaßen dazu beitragen müssen.

Morawiecki verlangt Reparationen von Russland

Von der Leyen beschrieb verschiedene Säulen der Unterstützung für die Ukraine. Es gelte erstens, den laufenden Staatshaushalt des Landes im nächsten Jahr verlässlich zu stabilisieren. Abhängig von ihrer eigenen Wirtschaftsleistung und Steuerkraft benötige Kiew drei bis fünf Milliarden Euro monatlich, um Gehälter und Sold zu bezahlen und öffentliche Leistungen aufrecht erhalten zu können. Die EU sei bereit, rund ein Drittel dieser Mittel aufzubringen und eineinhalb Milliarden Euro monatlich zur Verfügung zu stellen. Von der Leyen sagte, sie wisse, dass die Vereinigten Staaten zu komplementären Leistungen bereit seien; das fehlende Drittel müsse dann möglichst von den internationalen Finanz-Institutionen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds zur Verfügung gestellt werden.

Als zweite Säule benötige die Ukraine Mittel zur raschen Rehabilitierung ihrer zerstörten Infrastruktur; an dritter Stelle stehe dann der Wiederaufbau. Dessen Volumen wurde vom ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal, der auch an der Berliner Konferenz teilnahm, mit aktuell rund 750 Milliarden Dollar beziffert. Schmyhal prophezeite, der Wiederaufbau seines Landes, das mittlerweile den Status eines EU-Beitrittskandidaten besitzt, werde „zum größten Projekt der EU“ werden. Er bat um zusätzliche Sofort-Finanzmittel in Höhe von 17 Milliarden Euro, um die Infrastruktur der Ukraine vor dem kommenden Winter so weit wieder instand setzen zu können, dass es nicht zu neuen massiven Fluchtbewegungen der Zivilbevölkerung komme. Schmyhal beteuerte, die Ukraine werde derweil alle Anforderungen an Transparenz, Korruptionsverhütung und gute Regierungsführung erfüllen, die von den Geberländern an sie gerichtet würden: „Wir machen unsere Hausaufgaben“.

Der langfristige Wiederaufbau wird nach Angaben von Bundeskanzler Scholz einer Steuerungsplattform bedürfen, an der sowohl die Europäische Union, aber auch die anderen westlichen Industrieländer maßgeblich beteiligt sein sollten. Scholz sagte, das Berliner Expertentreffen zum Wiederaufbau sei bewusst gemeinsam von EU und G 7 ausgerichtet worden, um die Botschaft zu vermitteln, „dass es nicht der eine oder der andere macht“. Es gelte, eine Struktur zu etablieren, die in der Lage sei, langfristig den Wiederaufbau zu begleiten. Dies werde „eine Mischung aus Vielem sein“.

Mehr zum Thema 1/

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verlangte, Russland müsse nach dem Krieg mit Reparationen für die durch seine Invasion angerichteten Schäden in der Ukraine bezahlen. Auch sollten die im Ausland eingefrorenen Gelder des russischen Staates und russischer Oligarchen zur Finanzierung des Wiederaufbaus konfisziert werden. Diese Forderung stützte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per Videoschalte eine Botschaft übermittelte. Von der Leyen sagte, es werde an Wegen gearbeitet, die eingefrorenen russischen Guthaben für den Wiederaufbau einzusetzen, dies sei jedoch „nicht trivial“; es gelte, hohe rechtliche Hürden zu überwinden.