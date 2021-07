Streit mit Polen und Ungarn : Kulturkrieg in der EU

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán (links) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nehmen am 24. September 2020 in Brüssel an einem Treffen der Visegrad-Gruppe teil. Bild: dpa

Was zwischen der Europäischen Kommission auf der einen sowie Polen und Ungarn auf der anderen Seite gerade ausgetragen wird, ist nicht weniger als ein europäischer Kulturkrieg. Formal betrachtet, geht es um juristische Fragen, um die Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem der EU. Aber allen Beteiligten dürfte klar sein, dass der Streit tiefer reicht als bei den üblichen Vertragsverletzungsverfahren, mit denen Brüssel routinemäßig die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten überprüft.

Im Fall dieser beiden Staaten ist die EU in den Strudel des großen weltanschaulichen Konflikts geraten, der derzeit in so vielen Gesellschaften ausgetragen wird: autoritär gegen pluralistisch, national gegen multikulturell. In anderen Worten, es geht ans Eingemachte.