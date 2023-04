Aktualisiert am

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während einer Sitzung des Bundeskabinetts im Dezember Bild: dpa

Die Ampelparteien haben sich auf einen Kurs geeinigt, mit dem Deutschland in Brüssel verhandeln kann. In wesentlichen Punkten erinnert der an Vorschläge des früheren Innenministers Horst Seehofer.