Kein europäisches Land zieht so viele Migranten an wie Deutschland. Trotzdem hält die Regierung das Thema offenbar für weniger drängend als andere. Wieso?

Der mühsam errungene Asyl-Kompromiss der europäischen Innenminister hat vor allem eines vor Augen geführt: dass das Pro­blem der irregulären Einwanderung in Berlin noch immer für weniger bedrängend gehalten wird als in den meisten anderen Hauptstädten Europas. Auch wenn Innenministerin Nancy Faeser für das Gelingen der Einigung am Ende davon abließ, dem schwedischen Kompromiss mehr „menschenrechtliche Standards“ abzuringen, offenbarte sich eine bemerkenswerte Sonderstellung deutscher Asylpolitik.

Restriktionen, die andere liberale Demokratien für vereinbar mit dem Völker- und Flüchtlingsrecht halten, werden von der Bundesregierung grundsätzlich einer Sonderprüfung unterzogen, so als gäbe es in Europa nur einen verlässlichen Hüter humanitärer Maßstäbe. Nicht nur in vielen Ländern der EU, auch in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft fragt man sich: Warum? Kein europäisches Land zieht so viele Migranten an wie Deutschland, und die Hilferufe aus den Kommunen lassen keinen Zweifel daran, dass die Kapazitäten erschöpft sind

Auch Asylbewerber, die abgelehnt werden oder keinen Schutzstatus zuerkannt bekommen, bleiben in der Regel im Land, und sei es nur, weil sie sich erfolgreich einer Abschiebung entziehen. Wenige Länder haben mehr Grund, das ehrenwerte Asylsystem wieder auf die wirklich Bedürftigen auszurichten, aber ausgerechnet die deutsche Regierung versucht, entsprechende Vorstöße, wo es geht, zu verwässern.

Die Wirksamkeit ist unklar

Dabei ist nicht einmal klar, ob die nun vereinbarten beschleunigten Verfahren an den EU-Außengrenzen den Zustrom überhaupt wirksam eindämmen können. Nur etwa ein Viertel der Migranten, die über das Asylrecht einwandern wollen, wäre von der umstrittenen Neuregelung erfasst; die Bundesregierung wollte diesen Anteil sogar noch senken. Ob die ebenfalls verabredete Registrierung aller Flüchtlinge und Migranten an den Außengrenzen den Praxistest besteht, wird man sehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass rechtlicher Anspruch und die Wirklichkeit des Alltags auseinanderklaffen. Schwächen weist auch der sogenannte Verteilungsmechanismus auf. Für nur 20.000 Euro pro Antragsteller sollen sich migrationsmüde Länder aus der „verpflichtenden Solidarität“ der EU freikaufen dürfen.

Das könnten einige Mitgliedstaaten als in jeder Hinsicht günstigere Alternative begreifen. Deutschland wird vermutlich nicht dazugehören. Die vielleicht am weitesten reichende Neuerung könnte das nun erlaubte Abschieben erstinstanzlich abgelehnter Asylbewerber in Nicht-EU-Länder zur Fortführung ihrer Verfahren sein. Faesers Vorstoß, die Hürden dafür zu erhöhen, fand keine Mehrheit, aber auch so wird es für die EU-Staaten kompliziert (und teuer) werden, Drittländer zu entsprechenden Migrationsabkommen zu bewegen.

Mehr zum Thema 1/

Prinzipiell weisen die Maßnahmen in die richtige Richtung, aber der frühe Beifall für die Handlungsfähigkeit der Union ist erst angebracht, wenn auch das Europaparlament zustimmt. Faeser hat in Brüssel schon hinterlegt, dass sich Berlin im Zuge des Prozesses weiter für Veränderungen einsetzen will. Vor allem die deutschen Grünen, die unter dem Ergebnis von allen Ampelparteien am schwersten leiden, werden versuchen, es über ihre Europaabgeordneten zumindest zu entschärfen. Deren Sprecher Rasmus Andresen warf den EU-Ländern am Freitag schon mal pauschal den „Verlust des moralischen Kompasses“ vor.