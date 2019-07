Nach Auskunftsveweigerung : Etappensieg für Linkspolitiker Ramelow und Pau

Aktualisiert am

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) muss über die Auskunftsanträge des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und der stellvertretenden Bundestagspräsidentin Petra Pau neu entscheiden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) am Mittwoch entschieden. Den beiden Politikern der Linkspartei war vom BfV Auskunft darüber verweigert worden, welche Daten zu ihren Personen in der Verfassungsschutz-Sachakte „Linkspartei“ enthalten sind. Dies sei rechtswidrig gewesen, weil das BfV sein Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt habe. Weder könne sich das BfV darauf berufen, es gebe Ausforschungsgefahren, noch reiche ein pauschaler Verweis auf den Verwaltungsaufwand einer Auskunft für die Ablehnung aus.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. F.A.Z.

Das Urteil ist ein weiterer Etappensieg mehrerer führender Politiker der Linkspartei im Rechtsstreit mit dem Verfassungsschutz. Zwar hatte schon die Vorinstanz das Recht der Politiker auf Auskunft bejaht, doch seither habe sich das BfV weiter verweigert, hatte Pau vor der Verhandlung moniert. Zahlreiche Politiker der damaligen PDS und späteren Linkspartei waren bis ins Jahr 2012 vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Im Oktober 2013 entschied das Bundesverfassungsgericht in einem von Ramelow betriebenen Verfahren, der Verfassungsschutz habe seit 1999 zu Unrecht Informationen über ihn gesammelt. Die Beobachtung verletze Ramelow in seinem freien Mandat, das im Grundgesetz verankert ist. Dieses Recht gewährleiste die „Freiheit des Abgeordneten vor exekutiver Beobachtung, Beaufsichtigung und Kontrolle“. Zugleich definierte das Bundesverfassungsgericht hohe Hürden für die Überwachung von Abgeordneten. Ein Eingriff in das freie Mandat (Artikel 38 des Grundgesetzes) sei zwar im Einzelfall durchaus zulässig, unterliege jedoch einer strengen Prüfung der Verhältnismäßigkeit.

Der Staat wäre zu einer Beobachtung etwa dann berechtigt, wenn Anhaltspunkte dafür bestünden, dass ein Abgeordneter „sein Mandat zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht oder diese aktiv und aggressiv bekämpft“. Ramelow sei aber keiner antidemokratischen Bestrebungen verdächtig, stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss 2013 fest.

Zuvor hatten auch das Verwaltungsgericht Köln und das Oberverwaltungsgericht Münster ausdrücklich festgestellt, es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Ramelow verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Zwar gebe es in der Linkspartei „einzelne Untergliederungen“ mit solchen Bestrebungen, doch Ramelow gehöre weder zu den Angehörigen noch zu den Unterstützern solcher Kreise. Er müsse diese Kräfte auch nicht aktiv bekämpfen, um einer Beobachtung zu entgehen. Im Gegenteil, so argumentierten dann das Bundesverfassungsgericht Ende 2013, werde die freiheitlich-demokratische Grundordnung sogar durch parteipolitisches Engagement gestärkt, das seinerseits auf dem Boden dieser Grundordnung steht. Dies gelte vor allem in einer Partei, „in der unterschiedliche Kräfte und Strömungen miteinander um Einfluss ringen“.

Teile der Linkspartei sind aber weiterhin im Visier des BfV. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht werden insgesamt sieben Strömungen der Partei genannt, darunter die „Kommunistische Plattform“ oder das „Marxistische Forum“.