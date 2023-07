Polizisten bewachen am 17. Juni 2023 mutmaßliche Teilnehmer einer Massenschlägerei in der Essener Innenstadt. Bild: dpa

Herr Kufen, unlängst kam es im Ruhrgebiet zu einer Serie von Massenschlägereien zwischen Mitgliedern türkisch-libanesischer und syrischer Clans. Auch Ihre Stadt war betroffen. War das der Auftakt einer neuen Eskalationsstufe?

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Ein Hinweis ist mir wichtig: In Essen standen sich zwar Mitglieder der libanesischen und der syrischen Community mitten in der City in emotional aufgeheizter Stimmung gegenüber. Aber es gab anders als in anderen Städten bei uns keine Schlägerei. Seit meinem Amtsantritt im Herbst 2015 haben wir das Thema Clans fest im Blick. Auch im aktuellen Fall war die Polizei schnell und massiv an Ort und Stelle und konnte die Menschenmenge auflösen und bei 120 Leuten die Personalien feststellen. Am darauffolgenden Wochenende ist es ruhig geblieben, obwohl es unzählige Aufrufe auf Social-Media-Kanälen gab, in bestimmten Straßenzügen oder im Freibad Randale zu machen.

Offensichtlich zahlt es sich aus, dass wir seit Jahren mehrgleisig fahren. Zum einen zeigt der Staat, wo immer es nötig ist, Stärke. Auch wir als Stadt mit dem Ordnungsamt sind ein Teil davon. Das zeigt sich auch darin, dass solche Tumultlagen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind. Zum anderen sind wir mit vereinten Kräften und vielen sozialen Angeboten in der libanesischen Community unterwegs. Deren überwiegende Mehrheit findet solche Vorfälle übrigens auch ganz furchtbar. Viele sagen mir: Wegen dieser Hitzköpfe werden wir wieder alle in einen Topf geworfen. Probleme macht tatsächlich ein sehr kleiner Teil, sowohl bei den Libanesen wie auch bei den Syrern – den wir aber sehr ernst nehmen. In den vergangenen Jahren ist die Gruppe der in Essen lebenden Syrerinnen und Syrer sehr stark angewachsen, und wir sind dabei, uns einen besseren Überblick zu verschaffen und gemeinsam mit der Polizei ein Lagebild zu erstellen.

Warum?

Die türkisch-libanesischen Einwohner leben schon seit mehreren Jahrzehnten bei uns. Syrer sind dagegen erst seit kurzer Zeit in größeren Zahlen hier. Waren es 2010 noch kaum mehr als 500, ist ihre Zahl seit 2015 enorm gewachsen, aktuell sind es rund 15.700. Binnen kürzester Zeit sind Syrer nach Türken und Polen zur drittgrößten Ausländergruppe in Essen geworden.

Damit dürfte die Gruppe der Syrer mittlerweile auch größer sein als die der libanesischen Kurden, auch Mhallamiye genannt. Könnten Revierkämpfe der Anlass für die jüngste Eskalation sein?

Wir sind noch dabei herauszufinden, was der tiefere Grund für den aktuellen Konflikt ist. Ich kann einerseits nicht recht glauben, dass der einzige Auslöser der vielzitierte Streit zweier Kinder auf einem Spielplatz in Castrop-Rauxel war. Andererseits haben wir schon erlebt, dass selbst ein Konflikt um einen Parkplatz zum Tumult zwischen Großfamilien führen kann. Ein Grund für soziale Spannungen könnte sein, dass sich Libanesen zurückgesetzt fühlen. Während selbst von den in Deutschland geborenen Mhallamiye viele noch immer in Kettenduldungen festhängen, werden die ersten Syrer nun schon eingebürgert. Nach 2015 waren manche Syrer zudem zunächst als Handlanger für Libanesen tätig. Jetzt wollen immer mehr nicht länger Laufburschen sein, machen Libanesen auf legalen Geschäftsfeldern wie bei Restaurants oder Shishabars Konkurrenz. Und manche mischen auch im Spektrum der Clan-Kriminalität mit. Der weitaus größte Teil ist aber nicht kriminell.