Esken schließt Bündnis von SPD und CDU in Berlin nicht aus

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken schließt eine Koalition der Berliner SPD mit der CDU nach der Abgeordnetenhauswahl nicht grundsätzlich aus. Anlässlich des ersten Sondierungsgesprächs der CDU mit der SPD am Freitag sagte Esken der F.A.Z.: „Bei den Gesprächen, die ja nun begonnen haben, wird sich zeigen, ob sich ein Potenzial für ein solches Bündnis ergeben kann.“ Allerdings übte sie deutliche Kritik an der CDU und lobte das bisherige rot-grün-rote Bündnis unter Führung der Sozialdemokratin Franziska Giffey.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner sagte nach dem Treffen mit der SPD, es seien „gute Gespräche, konstruktive Gespräche“ gewesen. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey äußerte: „Wir hatten ein sehr intensives Gespräch, ein – glaube ich – auch sehr ehrliches und reflektierendes Gespräch.“ Beide Seiten sprachen davon, dass man bereits „Schnittmengen“ gefunden habe.

„Deutlicher Unmut“ der Berliner

Als Beispiele nannte Wegner die Verwaltungsreform und die Verkehrspolitik. Allerdings sehen beide Seiten auch noch offene Fragen. Vereinbart wurde eine Fortsetzung am Montag. Nach dem Gespräch mit der SPD traf sich die CDU am Freitag mit den Grünen. Die CDU hatte bei der Wahl am vorigen Sonntag fast zehn Prozentpunkte vor SPD und Grünen gelegen.

Esken kritisierte die CDU deutlich. In deren Wahlkampf sei viel von Abschaffung die Rede gewesen, etwa der kostenlosen Kita und auch des Antidiskriminierungsgesetzes. Es sei nur wenig um Gestaltung gegangen. Zudem bekräftigte die SPD-Vorsitzende, dass sie für die gegenwärtige rot-grün-rote Koalition unter Führung Giffeys noch eine Zukunft sieht. „Ich bin überzeugt, dass in diesem Bündnis weiter viel Kraft steckt“, sagte Esken.

Allerdings müsse man den „deutlichen Unmut“ der Berliner Bevölkerung, der sich im Wahlergebnis zeige, „aufgreifen und Dinge ändern“, sagte die Parteivorsitzende weiter. Zur Verteidigung der bisherigen Landesregierung sagte sie, diese habe nach 13 Monaten des Regierens „noch keine wirkliche Bilanz einer vollen Legislaturperiode“ vorlegen können. „Aber was sie bisher geschafft hat, weist in die richtige Richtung und hat bereits Wirkung gezeigt.“

Die Wahl am 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt und eine Wiederholung angeordnet.