Geständnis von Stephan E. : „Es war falsch, feige und grausam“

Die „wirkliche Wahrheit“ habe man noch nicht erfahren, aber sie werde kommen. So hatte es Frank Hannig in einem seiner Youtube-Videos angekündigt, als er noch zu den Anwälten von Stephan E., dem Hauptangeklagten im Lübcke-Prozess, gehörte. Ist sie nun da? Stephan E., der seine bislang sehr unterschiedlichen Schilderungen des Tatgeschehens am Mittwoch zu einer weiteren Version verbunden hat, meint: ja. „Sie alle haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, was passiert ist“, heißt es zu Beginn seiner Erklärung, in der er den Mord an Walter Lübcke gestehen wird. Kurz nach seiner Verhaftung hatte E. das schon einmal getan, sein Geständnis später aber widerrufen und fortan Markus H. beschuldigt, Walter Lübcke versehentlich erschossen zu haben.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Es ist der achte Prozesstag am Oberlandesgericht Frankfurt, dessen Staatsschutzsenat den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten verhandelt. Die Bundesanwaltschaft wirft Stephan E. vor, Walter Lübcke aufgrund einer „von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragenen völkisch-nationalistischen Grundhaltung“ erschossen zu haben. Markus H. soll zu dem Mord Beihilfe geleistet haben. Seit Mittwochnachmittag steht ein noch schwerwiegenderer Vorwurf im Raum. Geht es nach Stephan E., war Markus H. nicht nur Gehilfe, sondern Mittäter.

Es ist das erste Mal, dass Stephan E. sich im Gerichtssaal äußert – wenn auch zunächst nur über seinen Verteidiger, der die Erklärung des Angeklagten vorträgt: „Ich möchte Ihnen zu Beginn sagen, dass es mir sehr, sehr schwerfällt, hier vor Ihnen allen zu sprechen“, schreibt E. Er habe vielen Menschen Schmerzen bereitet und viele Menschen bitter enttäuscht. Dann schildert er ausführlich seine Kindheit, eine „Hölle aus Gewalt, Jähzorn, Angst und Einsamkeit“.

Sein Vater sei Alkoholiker gewesen, der ihn und die Mutter regelmäßig brutal verprügelt habe. Mit zwölf Jahren habe er begonnen, zum Schutz ein Messer mit ins Bett zu nehmen, und wiederholt daran gedacht, den Vater umzubringen. Gleichzeitig habe er, solange er sich erinnern könne, um dessen Liebe „gebuhlt“. Sich selbst attestiert E. einen „psychischen Schaden“. Auch den Ausländerhass habe er vom Vater „übernommen“. Wie zum Beweis zählt E. Türken auf, mit denen er befreundet gewesen sei.

Die Angehörigen von Walter Lübcke wehren sich nach der Verhandlung gegen diese Darstellungen. Es sei für die Familie kaum zu verkraften, dass der Hauptangeklagte sein Geständnis mit ausufernden Erklärungen zu seiner schweren Kindheit und zur Radikalisierung durch den Mitangeklagten verbinde – als sei es normal, dass die Umstände in eine so schreckliche Tat mündeten, erklärt der Sprecher der Familie. Nicht E. sei das Opfer. „Opfer ist Dr. Walter Lübcke, Opfer sind seine Frau, seine Söhne und die gesamte Familie.“

„Bedroh ihn mit der Waffe“

E. schildert seine Radikalisierung in der Kasseler Kameradschaftsszene, so wie er es in seinem ersten Geständnis tat. Er wiederholt noch einmal, er habe „aussteigen“ und ein bürgerliches Leben führen wollen. Noch stärker als im ersten Geständnis betont er dann die Rolle des Mitangeklagten. „Markus H. wurde mein Mentor“, schreibt E. Der habe stets den „Ton angegeben“. Schließlich heißt es in der Erklärung: „Ich würde sogar sagen, dass ich emotional von ihm abhängig war.“ An H.s Bedeutung soll nach nach diesem Verhandlungstag kein Zweifel mehr bestehen. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe H. nur noch von „Bürgerkriegsszenarien“ und einer drohenden „Islamisierung“ gesprochen, auf die man vorbereitet sein müsse. „Das war nur deshalb so gefährlich, weil H. Zugang zu Waffen hatte“, schreibt E.

Nach der Bürgerversammlung in Lohfelden, auf der Walter Lübcke die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft angekündigt und sich seinen Kritikern mit deutlichen Worten entgegengestellt hatte, hätten er und H. geplant, Lübcke „eine Abreibung“ zu verpassen. Am Tatabend seien sie gegen zehn Uhr in Wolfhagen-Istha angekommen. Als H. irgendwann gesagt habe, „Los, das machen wir jetzt“, seien sie von der Pferdekoppel in Richtung Grundstück gegangen. H. habe auch gesagt, „Bedroh ihn mit der Waffe, wenn er dir blöd kommt, dann schießt du.“ Als Walter Lübcke sie bemerkt und schließlich „Verschwindet!“ geschrien habe, habe er selbst geschossen, schreibt E. Vielleicht habe er auf so eine Reaktion nur gewartet.