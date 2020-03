Missbrauch in der Kirche : Aufklärung einstweilen abgesagt

Der Schock war groß, als im Herbst 2018 die von den deutschen Bischöfen in Auftrag gegebene Studie über den Missbrauch in der katholischen Kirche veröffentlicht wurde: Die Wissenschaftler hatten in den Akten der 27 deutschen Bistümer Hinweise darauf gefunden, dass sich in den Jahren 1946 bis 2014 insgesamt 1670 Kleriker an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Diesen Tätern konnten 3677 Opfer zugeordnet werden.

Die auch „MHG-Studie“ genannte Untersuchung machte dreierlei deutlich: Es gab ein ungeheures Ausmaß an krimineller Energie und Vertuschung, bei den Ergebnissen konnte es sich gerade deshalb nur um die Spitze des Eisbergs handeln. Und schließlich war damit auch klar, dass die Suche nach den Ursachen noch aussteht. Deshalb lassen mehrere Bistümer ihre Akten nun von externen Fachleuten untersuchen – mal von Geschichtswissenschaftlern, mal von Juristen. Das Ruhrbistum Essen beispielsweise gab eine entsprechende Studie erst vergangene Woche in Auftrag.

Das Erzbistum Köln ist schon weiter – eigentlich. Am Donnerstag sollte dort ein umfangreicher Bericht vorgestellt werden, den die renommierte Münchner Anwaltskanzlei „Westpfahl Spilker Wastl“ im Auftrag von Erzbischof Rainer Maria Woelki in den vergangenen Monaten erarbeitet hat. Tabus sollte es nicht geben; auch die Namen von Verantwortlichen sollten benannt und strafrechtlich relevante Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Doch dazu kommt es nun einstweilen nicht. Am Dienstag sagte das Erzbistum die Veröffentlichung überraschend ab – nicht etwa mit Verweis auf die Corona-Krise, sondern wegen der offensichtlichen großen juristischen Brisanz der Ergebnisse.

Man habe nicht „alle für eine Veröffentlichung relevanten rechtlichen Fragen abschließend klären können“, sagte Generalvikar Markus Hofmann. Versuchen hohe Würdenträger im Hintergrund, eine aus ihrer persönlichen Sicht allzu radikale Kölner Transparenzoffensive zu hintertreiben? Seit Wochen gibt es entsprechende Gerüchte. Generalvikar Hofmann sagte am Dienstag, ein weiteres Gutachten zu äußerungsrechtlichen Fragen habe ergeben, „dass wir die Veröffentlichung der Ergebnisse so absichern müssen, dass eine identifizierbare Darstellung der Verantwortlichen nicht angegriffen werden kann“.

Zugleich versicherte er abermals, die Studie der Münchener Kanzlei solle „neben strukturellen Defiziten auch die Verantwortungsträger klar benennen“. Auch nach der Verschiebung gelte: Der Inhalt der Studie sei den Verantwortlichen im Erzbistum Köln bisher nicht bekannt und werde ihnen auch erst mit der Veröffentlichung zugänglich.

„Es waren ja Priester“

Dass und wie katholische Kleriker auf ihrem Karriereweg schwere Schuld durch das Decken pädokrimineller Geistlicher auf sich geladen haben, machte im November ein aufsehenerregendes Interview in der Münsteraner Bistumszeitung schlaglichtartig klar. Als erster hoher katholischer Würdenträger in Deutschland gab der ehemalige Hamburger Erzbischof Werner Thissen schwere persönliche Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch zu. Er und die in seiner Zeit als Generalvikar im Bistum Münster mit ihm gemeinsam verantwortlichen Kollegen hätten sich kaum um die Opfer gekümmert, sondern stattdessen zu viel Mitleid mit den Tätern gehabt habe.