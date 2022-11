Erzbistum Köln : Ein Pfarrer legt sich mit Kardinal Woelki an

Ein Leitender Pfarrer erhebt schwere Vorwürfe gegen Woelki und dessen Sprecher. Der Bischof sei fehlt am Platz, sagt er in einer Erklärung.

Im Erzbistum Köln ist es am Wochenende zu einem beispiellosen Protest gegen Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki gekommen. Ein leitender Pfarrer nahm die frühere Mitarbeiterin der Personalabteilung, die Woelki schwer belastet hatte, öffentlich vor Anschuldigungen des Erzbistums in Schutz. Zugleich erhob der Geistliche schwere Vorwürfe gegen Woelki und dessen Sprecher.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

In einer Stellungnahme, die Pfarrer Markus Hoitz in allen Gottesdiensten der Kirchengemeinden in Königswinter bei Bonn verlesen ließ, warf er dem Sprecher des Erzbistums vor, „Fake News“ zu verbreiten. Dieser behaupte indirekt, Hildegard Dahm sei an einem Komplott gegen den Kardinal beteiligt. Er könne nicht zulassen, dass so mit dieser Frau umgegangen werde. Das Erzbistum Köln hatte Dahm nach dem Interview mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht.