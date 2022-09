Krise im Erzbistum Köln : Woelkis Beratungsgremium boykottiert Sitzung mit dem Kardinal

Die Krise im Erzbistum Köln hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Aus Protest gegen den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki blieb am Montagabend die Mehrheit der insgesamt 75 Mitglieder des Diözesanpastoralrats einer Sondersitzung des Gremiums in Düsseldorf fern. Damit war der vom Erzbistum als „wichtigstes pastorales Beratungsgremium des Erzbischofs“ bezeichnete Rat beschlussunfähig. Vertreten sind darin die in der Seelsorge tätigen Berufsgruppen des Erzbistums sowie Laien. Auch von den insgesamt 15 Dechanten, den obersten geistlichen Repräsentanten in den Städten und Kreisen, boykottierten zwölf die Sitzung. Von den 22 erschienenen Mitgliedern standen viele als leitende Mitarbeiter des Bistums in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis zu Kardinal Woelki.

Die derzeitige „übergroße Krise“ habe auf der Tagesordnung des Diözesanpastoralrates nur eine untergeordnete Rolle gespielt, sagte der Vorsitzende des Diözesanrates, der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Montag im WDR. Vertreter aller Gruppierungen im Erzbistum hätten deshalb beschlossen, an der Sitzung nicht teilzunehmen, so der SPD-Politiker. Der Diözesanrat ist das oberste Laiengremium im Erzbistum und entsendet zehn Vertreter in den Diözesanpastoralrat. Repräsentanten aller Gruppierungen im Erzbistum hätten deshalb beschlossen, an der Sitzung nicht teilzunehmen, so der SPD-Politiker.

Das Erzbistum Köln teilte am Montag mit, dass der Kardinal am Montagabend in Düsseldorf angesichts der zahlreichen Absagen die Beschlussunfähigkeit des Diözesanpastoralrates festgestellt habe. Zwischen dem Kardinal und den 22 Anwesenden habe sich jedoch „ein sehr engagiertes Gespräch“ entwickelt, das „von persönlicher Offenheit und großer Intensität“ geprägt gewesen sei, heißt es in der Pressemitteilung unter dem Titel „Nicht beschlussfähig, aber nicht sprachlos“.

Auflösungserscheinungen gibt es derweil auch in einem anderen wichtigen Gremium des Erzbistums: Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner gab am Dienstag ihren Rücktritt aus dem Rat der „Stiftung zur Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung im Erzbistum Köln“ bekannt. Die Stiftung ist Trägerin der Kölner Hochschule für Katholische Theologie.