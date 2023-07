Der langjährige Papstsekretär Erzbischof Georg Gänswein wird nicht fest für das Erzbistum Freiburg arbeiten. Das teilte das Erzbistum am Montag nach einem Gespräch zwischen dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger und Gänswein mit. Gänswein werde „keine Stelle im Erzbischöflichen Ordinariat und keine dauerhafte, feste Tätigkeit für die Erzdiözese übernehmen“, so die Mitteilung.

Möglich sei, dass Gänswein nach Absprache mit Burger einzelne Aufträge übernehme und etwa Firmungen oder örtlichen Festgottesdiensten vorstehe. Zudem werde Gänswein ab Herbst regelmäßig Gottesdienste im Freiburger Münster feiern, er ist in der Bischofskirche Ehrendomherr.

Noch am Sonntag hatte Gänswein einem italienischen Journalisten gesagt, nach seinem Abschied aus dem Vatikan und der Rückkehr in seine alte Heimat sei es zu früh für Aussagen über sein neues Leben. „Ich muss erst noch herausfinden, was ich machen werde“, zitierte ihn der „Corriere della Sera“. Im Moment stehe er sperrig im Weg herum und sei in diesem Sinne „eine Nervensäge“. Zugleich lobte er Freiburg als schöne, lebenswerte Stadt, in der es guten Wein gebe.

Gänswein stammt aus dem Schwarzwald und wurde in Freiburg zum Priester geweiht. 1995 ging er nach Rom und arbeitete danach viele Jahre lang für Kardinal Joseph Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI. Bis zu dessen Tod an Silvester 2022 war Gänswein Benedikts engster Vertrauter.

Unter Papst Franziskus war Gänswein als Präfekt des Päpstlichen Hauses tätig. Vor Kurzem schickte Franziskus den Sechsundsechzigjährigen dann nach Freiburg zurück. Er entschied sich damit gegen eine Weiterbeschäftigung Gänsweins im Vatikan. Anfang Juli zog Gänswein in eine Wohnung des Freiburger Priesterseminars ein.