Immunität durch Infektion : Omikron ersetzt die Impfung nicht

Die aktuelle Omikron-Welle kann Delta zurückdrängen, manche hoffen auf einen Immunschutz. Wieso das jedoch in die Irre führen kann – und was für die Impfpflichtdebatte bedeutet.

Gemessen an den Aktivitäten in den sozialen Medien, beschäftigt viele der mehr als zwanzig Millionen Ungeimpften im Land offenbar die Frage, ob sich eine Infektion mit Omikron für sie gewissermaßen auszahlen könnte. Die Infektion, die nach dieser Lesart gewöhnlich „milde“ verlaufe, werde die eigene Immunabwehr stärken und damit auch das Ende der Pandemie beschleunigen. Es ist diese Hoffnung – das „harmlosere“ Omikron-Virus quasi als Impf-Ersatz –, vor der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Charité-Virologe Christian Drosten vor wenigen Tagen warnten. Omikron biete im nächsten Herbst keineswegs genügend Schutz vor weiteren Virusvarianten. In der Debatte um eine mögliche Omikron-Immunität geht es auch um die Zukunft der abermals stockenden Impfkampagne und auch um den Nutzen einer parteiübergreifend angestrebten Einführung einer Impfpflicht.

Was also bewirkt die Omikron-Welle? Wer kommt gut aus ihr heraus, und was kommt danach? Klar ist: Das Risiko, krank zu werden, ist statistisch für Ungeimpfte auch mit einer Omikron-Infektion um ein Vielfaches größer als nach der Dreifachimpfung. Einige Verwirrung hat die Ende Dezember veröffentlichte und inzwischen nochmals aktualisierte, aber wissenschaftlich noch nicht begutachtete Studie des südafrikanischen Virologen Alex Sigal mit Omikron-Infizierten ausgelöst. Danach könne die Omikron-Welle mit zur Zeit täglich einigen Millionen Neuinfizierten weltweit die gefährlichere Delta-Variante endgültig verdrängen, so das Fazit. Denn wer sich mit Omikron ansteckt, so die These, baut einen Immunschutz auch gegen Delta auf.

Es handelt sich jedoch um eine sehr weitreichende Schlussfolgerung für eine kleine Studie mit wenigen Dutzend er­krankten Probanden. Die Daten sind nur in einer Hinsicht eindeutig: Wer vor der Omikron-Infektion geimpft war und eine Durchbruch-Infektion erlebt, bekommt den Booster-Effekt zu spüren. Die Menge an neutralisierenden, sprich virentötenden Antikörpern nimmt um ein Vielfaches zu. Und die schützen Geimpfte in dem Laborexperiment sogar zuweilen besser vor Delta als vor Omikron selbst. Bei den in der südafrikanischen Studie als „Ungeimpfte“ bezeichneten Probanden (wie viele sich möglicherweise lange vorher schon mit der Beta-Variante infiziert hatten, blieb unklar), gab es nach der Omikron-Ansteckung einen deutlich schlechteren Antikörperschutz gegen das Delta-Virus.

Können potentiell tödlichere Varianten entstehen?

Insgesamt war die Antikörperantwort nach der Omikron-Infektion bei allen Probanden deutlich schwächer als nach Delta-Infektionen, was auch der Preis einer milderen Erkrankung ist: Das Immunitätslevel nach Omikron ist allgemein geringer, die Produktion effektiver Antikörper und auch die Zahl der vor schwerer Erkrankung schützenden T-Zellen war schon in früheren Wellen nach milden oder symptomfreien Verläufen deutlich schwächer. Hinzu kommt: Die Ergebnisse gelten nur für die aktuelle Delta-Variante. Was, wenn in den kommenden Monaten andere, abweichend mutierte Varianten auftauchen, die sich von Delta und Omikron unterscheiden? Dann wirken, grob gesagt, die Omikron-Abwehrwaffen möglicherweise auch nicht mehr gegen die neuen Erreger. Künftige Kreuzimmunitäten sind jedenfalls nicht prognostizierbar. Auch nach der Analyse von Abertausenden Einzelmutationen ist keineswegs klar, ob bei der parallel ablaufenden, weltweiten Evolutionsdynamik in den nächsten Monaten nicht doch wieder höher pathogene, potentiell tödlichere Varianten entstehen können.

Das Risiko dafür wird mit der gewaltigen Omikronwelle jedenfalls nicht geringer. Neue, stark abweichende Varianten entstehen am leichtesten, wenn sich das Virus monatelang im Körper von immungeschwächten Menschen vermehren, sich dabei mit der Abwehr auseinandersetzen und Genmaterial austauschen kann. Und: Je größer die Gesamtzahl der Infektionen in der Bevölkerung (je höher also die Wellen), desto höher die Wahrscheinlichkeit für Varianten mit Immunflucht und/oder leichterer Übertragbarkeit.

Wirksamkeit der Impfung nach Booster bei über 90 Prozent

Omikron selbst ist der beste Beleg, wie radikal sich solche Vielfach-Mutanten der Abwehr entziehen können. Schon Ende Dezember – ein Monat nach dem Auftauchen von Omikron – war in vielen publizierten Experimenten gezeigt worden, dass nur noch wenige der gezielt gegen die ersten Virusvarianten hergestellten künstlichen, monoklonalen Antikörper – lebenswichtige und teure Notfall-Medikamente für Schwerkranke und immunsupprimierte Patienten – das Omikron-Virus unschädlich machen.

Unklar bleibt bisher auch, wie lange der von Omikron aufgebaute Immunschutz anhält. Auch der dürfte wie bei früheren Varianten von der Stärke der Immunabwehrreaktion und damit mit der Ausprägung einer Covid-19-Erkrankung abhängen. Anders gesagt: Wer ungeimpft ist, sich mit Omikron ansteckt und kaum etwas davon merkt, darf auch nicht auf eine lange haltbare Immunität hoffen. Anders bei Dreifach-Geimpften. Bereits die Booster-Dosis hebt die Wirksamkeit der Impfung in den ersten Monaten auf das Niveau der Impfstoffzulassung – jenseits von neunzig Prozent. Kommt eine Omikron-Ansteckung dazu, verbreitert das die Immunantwort zusätzlich, die so aufgebaute Kreuzimmunität hält mutmaßlich länger. Einzelne vorläufige Studien aus Delta-Zeiten deuten darauf hin, dass eine ausreichende, „geboosterte“ Immunität – abhängig von Alter und Vorerkrankungen – mehr als acht Monate erhalten bleiben könnte.