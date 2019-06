Erschossener Politiker Lübcke : Bouffier: „Er war beliebt, aber nicht beliebig“

Aktualisiert am

In einer bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und Weggefährten Abschied von dem getöteten Kasseler Politiker Walter Lübcke genommen. Bei der Suche nach dem Täter konzentrieren sich die Ermittler auf das persönliche Umfeld des Opfers.

Gedenken an Walter Lübcke: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier spricht bei einem Trauergottesdienst in der Martinskirche in Kassel. Bild: dpa

Die Fahne des Landes Hessen lag auf dem aufgebahrten Sarg, Angehörige von Polizei und Bundeswehr standen Ehrenwache – tausend Menschen haben am Donnerstagnachmittag bei einer Trauerfeier Abschied von dem Anfang Juni durch einen Kopfschuss getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) genommen. Zu den Trauernden gehörten die früheren Ministerpräsidenten Hans Eichel (SPD) und Roland Koch (CDU), alle Mitglieder des derzeitigen schwarz-grünen hessischen Regierungskabinetts, Mitglieder aller im Landtag vertretenen Parteien, politische Weggefährten, Vertreter des öffentlichen Lebens und Familienangehörige Lübckes.

Hinter dem Sarg stand ein großes Schwarz-Weiß-Foto des Toten. Lübckes Witwe, seine beiden Söhne und Schwiegertöchter legten zu Beginn des Gottesdienstes je eine rote Rose auf den Sarg, Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), seine Frau Ursula und der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, fügten drei weiße Rosen hinzu. Weiß und rot sind die hessischen Landesfarben.

Ministerpräsident Bouffier nannte den Verstorbenen einen politischen Weggefährten, der ihm über fast 40 Jahre hinweg zum Freund geworden sei. Lübcke, so der Regierungschef, sei ein in seiner Heimat Nordhessen verwurzelter, volkstümlicher, authentischer und pragmatischer Politiker gewesen. „Er war wirklich beliebt, aber er war nicht beliebig.“ Lübcke habe sich den Luxus geleistet, so zu sein, wie er wollte, und genau deshalb sei er bei vielen Menschen populär gewesen.

„Eine feige Gewalttat“

Der evangelische Bischof von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, nannte die Tötung Lübckes eine „feige Gewalttat“, die hoffentlich nicht ungesühnt bleiben werde. Zur Grausamkeit des Verbrechens komme die Ungewissheit: „Wer war es?“ Der Bischof ging, wie zuvor bereits Bouffier, auf die Schmähungen ein, der die Familie Lübckes nach dessen Tod ausgesetzt gewesen sei. Die Widerwärtigkeiten, die dort unter andrem wegen des Engagements des Regierungspräsidenten für Flüchtlinge anonym geäußert worden seien, seien unerträglich. „Die Würde des Menschen, auch eines verstorbenen Menschen, muss unantastbar bleiben, auch im Netz“, sagte Hein.

Lübcke, so der Bischof, sei ein überzeugter Christ und „ein Mann des klaren Wortes und der klaren Tat“ gewesen. In der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 habe er den Regierungspräsidenten als einen pragmatischen und unkonventionellen Politiker erlebt, der vermittelt habe, „was zu schaffen war, wenn man wollte“. Die offene Aggressivität, der Lübcke wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge schon damals ausgesetzt gewesen sei, habe den Politikertief getroffen.

In Lübckes Heimatstadt Wolfhagen herrsche große Betroffenheit, sagte Bürgermeister Reinhard Schaake (parteilos) am Rande der Veranstaltung. Wolfhagen habe einen Mitbürger verloren, der sich stets für die Interessen der Stadt und die Belange ihrer Bewohner eingesetzt habe. Zu den Rednern, die zu den Trauernden sprachen, gehörte auch der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein. In der Kirche waren Familienangehörige, Freunde und zahlreiche politische Weggefährten Lübckes versammelt. Der CDU-Politiker, der vor Übernahme des Regierungspräsidentenamtes mehrere Jahre dem Hessischen Landtag angehört hatte, genoss über Parteigrenzen hinaus Ankerkennung.