Die Sonne kämpft sich durch den Nebel am Kottbusser Tor, eine von Hochhäusern umringte Verkehrsinsel in Kreuzberg. Rund 50 Polizisten stehen hier am Mittwochmorgen gerade einmal doppelt so vielen Demonstranten gegenüber. Über ihnen, im zentralen Hochhaus am Platz, schiebt sich Innensenatorin Iris Spranger durch die Menschenmenge in der neuen Polizeiwache, die hier heute eröffnet wird: „Guten Morgen, hallo, guten Morgen, hallo“, sagt sie dabei fortwährend, und: „Ist das nicht toll geworden?“ Die Wache, die offiziell „Nebenwache am Kottbusser Tor“ heißt, aber von allen nur „Kottiwache“ genannt wird, ist ihr Vorzeigeprojekt.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Jahrelang wurde an runden Tischen über die Lage am „Kotti“ debattiert: die Kriminalität, die Drogenszene, der Müll. Von den sieben besonders „kriminalitätsbelasteten Orten“ Berlins ist das Kottbusser Tor der schlimmste, mehr als 3100 Drogendelikte und 1400 Fälle von Körperverletzung gab es hier allein zwischen 2018 und 2022, außerdem Raub, Nötigung und sexuelle Übergriffe.