Münchner Staatsanwaltschaft : Ermittlungen gegen Mitarbeiterin von AfD-Abgeordnetem wegen Waffenhandels

Biden-Rede zur Außenpolitik : „Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück“

Donald Trump hat in seiner Amtszeit viele internationale Verbündete verprellt. Amerikas neuer Präsident will diese Bündnisse erneuern. In seiner Rede zur Außenpolitik geht Joe Biden auf China und Russland ein – und auf den Teiltruppenabzug aus Deutschland.