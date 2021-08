Wegen Flutkatastrophe : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Landrat von Ahrweiler

Aktualisiert am

Eine Frau bei den Aufräumarbeiten in Ahrweiler. Bild: AP

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli aufgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurden die Ermittlungen bereits am Mittwoch aufgenommen (2030 Js 44662/21). Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz leitet die polizeilichen Ermittlungen.

In Folge der Unwetter im Ahrtal am in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli und der ihnen nachfolgenden massiven Überschwemmungen kamen mindestens 141 Menschen ums Leben, über 700 weitere wurden verletzt.

„Nicht in der gebotenen Deutlichkeit“

Die Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass die Bewohner des Ahrtals zu spät vor den Überflutungen gewarnt wurden. Demnach seien am 14. Juli spätestens ab etwa 20.30 Uhr „Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch die Evakuierung von Bewohnern des Ahrtals, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Flutwelle betroffen waren, geboten gewesen“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz. Über die frühzeitigen Warnhinweise hatte zuerst die F.A.Z. berichtet.

Laut Anfangsverdacht erfolgte sie fahrlässig „nicht, nicht in der gebotenen Deutlichkeit oder nur verspätet“. Geprüft wird nun auch, in wieweit das Ausbleiben rechtzeitiger Maßnahmen für Todesfälle und Verletzungen von Bewohnern mitverantwortlich gemacht werden kann.

Neben dem Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, richtet sich das Verfahren auch gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabs, das nach den derzeitigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die Einsatzleitung zumindest zeitweise übernommen hatte. Unterlagen des Krisenstabes seien zu diesem Zwecke bereits sichergestellt worden, auch persönliche Kommunikationsmittel der Beschuldigten seien sichergestellt worden.

Im Rahmen des Verfahrens seien bereits Unterlagen und Daten des Krisenstabes des Landkreises Ahrweiler sichergestellt worden, ebenso die persönlichen Kommunikationsmittel beider Beschuldigten. Sie sollen nun ausgewertet werden.

Mit schnellen Ergebnissen, so die Staatsanwaltschaft am Freitag, sei nicht zu rechnen. Zudem wies sie darauf hin, dass lediglich ein Anfangsverdacht bestehe. „Gerade (…) wegen der Dramatik der Ereignisse und der schrecklichen Folgen, die diese gehabt haben, betont die Staatsanwaltschaft die hinsichtlich der Beschuldigten bestehende Unschuldsvermutung in besonderer Weise.“

Vor der Mitteilung der Staatsanwaltschaft hatte die Kreisverwaltung Ahrweiler eine Pressekonferenz kurzfristig abgesagt. Auf ihr hätte die Öffentlichkeit über den Stand der Arbeiten zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe informiert werden sollen.