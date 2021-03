Früherer CDU-Politiker : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Löbel – aber nicht wegen Maskenaffäre

Aktualisiert am

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Untreue eingeleitet. Die Behörde teilte am Mittwoch mit, „dass im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Mannheim, der Vergütung von Personal und einer dem Beschuldigten zuzurechnenden GmbH ein Anfangsverdacht für die Begehung mehrerer Straftaten“ bestehe.

Hinsichtlich der mutmaßlichen Bestechlichkeit von Mandatsträgern bei der Vermittlung von Corona-Masken sehe die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hingegen keinen Anfangsverdacht. Diesbezüglich werde daher nicht ermittelt. Es bestehe kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Löbels privater Vermittlungstätigkeit und seiner damaligen Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter.

250.000 Euro für Löbels Firma

In der Masken-Affäre ging es um Provisionen von rund 250.000 Euro für Löbels Firma. Sie soll das Geld kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hat. Löbel gab dazu an, dass der Preis marktgerecht gewesen sei und dass die Masken im April – zu Beginn der Krise – dringend benötigt worden seien.

Nach heftiger Kritik an diesem Geschäft trat er aus der CDU aus und zog sich auch aus dem Parlament zurück. Als Abgeordneter hatte er sich mit Außen-, Sicherheits- und Kulturpolitik, mit Generationengerechtigkeit, Digitalisierung und Bildung befasst.

In der baden-württembergischen CDU hatte Löbel schon lange keinen guten Ruf mehr. Er soll an den Sitzungen der Landesgruppe selten teilgenommen haben, seit seiner Zeit als Vorsitzender der Jungen Union (JU) haftete ihm zudem der Ruf eines Tricksers an.

Die Affäre um Maskengeschäfte von Abgeordneten in der Corona-Pandemie sowie umstrittene Beratertätigkeiten hatten CDU und CSU zuletzt politisch stark in Bedrängnis gebracht. Auch die Unionsabgeordneten Georg Nüßlein, Mark Hauptmann und Tobias Zech traten zurück. Die Umfragewerte der Union sanken stark, zeitweilig auf 25 Prozent.

Strengere Regeln für Abgeordnete

Als Konsequenz aus der Affäre einigten sich die Fraktionen von Union und SPD Ende vergangener Woche auf strengere Transparenzregeln. Nebeneinkünfte sollen künftig auf Euro und Cent veröffentlicht werden, nicht nur wie bislang in Stufen, teilten die Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) und Rolf Mützenich (SPD) sowie der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt am Freitag mit.

Einkünfte sollen künftig anzeigepflichtig sein, wenn sie 1000 Euro im Monat oder im Kalenderjahr in Summe 3000 Euro übersteigen. Bezahlte Lobbytätigkeit gegenüber der Bundesregierung oder dem Bundestag soll gesetzlich verboten werden. Beratungsfirmen, mit denen Abgeordnete ihr Mandat kommerzialisieren, sind demnach unzulässig. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll bis Mitte April vorgelegt werden. Die CSU beschloss als Konsequenz aus der Maskenaffäre einen neuen Verhaltenskodex für Abgeordnete.